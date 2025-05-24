«И вам не советую»: от чего местные отказываются в Петербурге

Жители Северной столицы уже проверили все места в городе и рассказывают, что лучше не делать в Петербурге.

Петербург — город с характером, где история соседствует с современностью, а погода меняется чаще, чем эмоции в бразильском сериале. Здесь есть свои негласные правила и маленькие городские традиции, которые стоит знать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Особенно если речь идет о том, чего в Петербурге точно не делают.

Шаверма, а не шаурма — петербургская гастрономическая заповедь

В Петербурге слово «шаверма» звучит как священное заклинание. Местные жители уверены: шаверма — это не просто уличная еда, а настоящий гастрономический феномен. В отличие от московской «шаурмы», петербургская обычно готовится с белым соусом на основе кефира и картошкой фри внутри. Местная жительница отмечает, что не ест это блюда даже приготовленное в Петербурге. Но это, конечно же, дело вкуса.

Дождь и кожаные сапоги: плохая идея

Петербург — город, где дождь идет чаще, чем солнце светит. Надевать в такую погоду дорогие кожаные сапоги — почти преступление. После пары часов под дождем сапоги превращаются в мокрые тапочки, и никакая химчистка не спасет. Лучше выбирать что-то практичное и непромокаемое — резиновые сапоги или утепленные ботинки.

Невский проспект в час пик — испытание на терпение

Невский проспект — главная артерия города, где всегда кипит жизнь. Но в сезон туристов и праздников там так много людей, что пройтись по ней становится настоящим квестом. Местные советуют гулять по Невскому рано утром, пока город еще не проснулся и не превратился в муравейник.

Дворы — не самый лучший маршрут поздним вечером

Петербургские дворы — это лабиринт с узкими проходами и загадочными парадными. Вечером там может быть темно и неуютно, а иногда даже страшно. Поэтому сокращать путь через дворы после заката — не самая хорошая идея. Лучше выбрать освещенные улицы и не испытывать судьбу.

Уличные аниматоры — ловушка для туристов

«Котики», «Зайчики», «Императрицы» и другие персонажи на улицах Петербурга любят фотографироваться с прохожими. Но бесплатных селфи не бывает: после съемки обязательно последует просьба заплатить. Поэтому лучше просто улыбнуться и пройти мимо, если не готовы раскошелиться.

Осторожно с элитными чаями на Невском

Если кто-то предлагает купить чай за баснословные деньги, стоит задуматься. Чаще всего это маркетинговый ход, и в итоге вы получите обычный травяной настой. Лучше покупать чай в проверенных магазинах и наслаждаться им дома.

Пляж у Петропавловской крепости — не для купания

Пляж у Петропавловской крепости — скорее место для фотосессий и прогулок, чем для настоящего пляжного отдыха. Там каменистое дно, холодная вода и много людей с мороженым. Настоящие пляжи в Петербурге — редкость, и лучше искать их за городом.

Еще один совет от местных

Горожане вкурсе всех так называемых «плюшек» культурной столицы и советуют не тратить много денег и отказаться от платных экскурсий, ведь можно пойти на бесплатные. А найти их очень просто, нужно зайти на сайт открытыйгород.рф. Там есть лекции, квесты и другие интересные мероприятия и платить за них не нужно.

Но есть несколько простых правил: например, можно посетить не больше трех мероприятий в год. Если хочется ходить чаще, можно накапливать бонусы — за отзывы, участие в опросах и так далее. Также проект иногда устраивает экскурсии в места, куда обычно попасть очень сложно.