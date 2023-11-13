Идеальные контейнеры для рассады готовьте уже сейчас: весной не потратите ни копейки

Даже опытные огородники постоянно находятся в поиске новых рабочих методов, особенно когда дело касается рассады. Чаще всего семена сеют в один контейнер, а потом рассаживают по отдельным емкостям. Для этого многие используют торфяные таблетки или пластиковые стаканы.

Но можно подобрать более надежную, удобную и дешевую тару. Речь про обычный тетрапак. Картонные пачки от кефира, молока или ряженки идеально подходят для выращивания рассады. Если начать собирать их прямо сейчас, до весны у вас скопится приличное количество.

Во-первых, квадратная упаковка занимает в разы меньше места на подоконнике и на полезной площади помещается больше растений. Во-вторых, тетрапаки удобно хранить: в сложенном виде они занимают мало места. Кроме этого, тара почти не приходит в негодность, и можно использовать ее не один сезон, пишет автор Дзен-канала «Посад».

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