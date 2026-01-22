Городовой / Полезное / Игра не стоит свеч, если вы берете дорогие средства для чистки ковра: вековые пятна сойдут за 5 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фавориты империи: здание с таинственным прошлым получило статус культурного сокровища Город
Скелет империи: как дореволюционное наследие до сих пор определяет жизнь Петербурга и области Учеба
«Одомашнивание» севера: как лес, реки и болота вокруг Петербурга превратились из угрозы в место для дач, охоты и купания Учеба
«Большой Петербург»: какие города-спутники к 1917 году уже нельзя было отделить от столицы и какую роль они играли Учеба
Зависимое развитие: как Петербургская губерния XIX века превратилась в «придаток» столицы со своей специализацией Учеба
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Игра не стоит свеч, если вы берете дорогие средства для чистки ковра: вековые пятна сойдут за 5 минут

Опубликовано: 22 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
чистка ковров
Игра не стоит свеч, если вы берете дорогие средства для чистки ковра: вековые пятна сойдут за 5 минут
Фото: Городовой.ру

Сода и уксус — классические, но не всегда быстрые помощники в выведении пятен с ковра. Если нужно справиться с загрязнением оперативно, есть гораздо более эффективный способ. И главный ингредиент для него, скорее всего, уже есть у вас дома.

Что понадобится

Вам не нужно искать специальную химию. Достаточно кислородного отбеливателя для тканей (порошкового или в таблетках), который часто используют для стирки. Он безопасен для цветных и светлых материалов и отлично справляется с органическими загрязнениями.

Как действовать

Растворите одну столовую ложку отбеливателя в полулитре тёплой воды. Тщательно размешайте до полного растворения гранул. Нанесите полученный раствор непосредственно на пятно, можно использовать пульверизатор или чистую губку.

Оставьте средство действовать всего на 5–7 минут. Затем промокните обработанное место сухим бумажным полотенцем, чтобы впитать грязь и остатки влаги. Завершите процесс, протерев это место чистой влажной тряпкой. Пятно исчезнет, не оставив разводов даже на светлом ворсе.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью