Зеркальный лабиринт Петербурга: где найти скрытый дворик-колодец

И при чем здесь Италия?

В самом сердце Санкт-Петербурга, рядом с Исаакиевским собором и Главпочтамтом, скрывается удивительное место — Зеркальный двор-колодец, расположенный во внутреннем дворе дома 3-5 на улице Почтамтской. Вход в этот маленький, но завораживающий мир — через арку старинного здания.

Раньше на этом месте стояли особняк Шувалова (дом Почтового ведомства) и жилой дом для служащих почты. Сегодня здесь расположен офисный центр Газпрома, а внутренний двор превращен в удивительное пространство, привлекающее множество посетителей.

Игра света и стекла: многообразие оттенков

Небольшой дворик наполнен более чем тысячей зеркальных стекол, отражающих свет в четырех основных оттенках: терракотовом, изумрудном, лазурном и золотом. Эта уникальная композиция создает завораживающую игру света и теней, превращая пространство в настоящий калейдоскоп красок.

В солнечную погоду это место превращается в сказочный лабиринт, где каждый отраженный луч — это отдельная история.

Современный дизайн с итальянскими корнями

Проект Зеркального двора был разработан в итальянском архитектурном бюро, специализирующемся на работе с историческими районами.

Архитекторы, принимавшие участие в создании этого уникального пространства, также работали над реставрацией исторического района Милана. Это объясняет изысканный и гармоничный дизайн дворика, удачно вписывающийся в историческую застройку Петербурга.

Особенности архитектурного решения

Стены дворика состоят из множества стеклянных поверхностей, расположенных под разными углами. Это создает эффект многократного отражения и преломления света, добавляя глубины и таинственности этому месту. Каждый ракурс открывает новые перспективы, новые оттенки и новые возможности для уникальных фотографий.

Популярное место для фотосессий

Зеркальный двор — излюбленное место для свадебных фотосессий и съемок профессиональных фотографов. Многие приезжают сюда специально, чтобы сделать необычные и яркие снимки. Даже без специальной подготовки можно сделать завораживающие фотографии, используя игру света и отражений.

Праздничное оформление

К праздникам Зеркальный двор красиво декорируют. Так, на Пасху там появляются зайчики и яйца, создающие весеннее настроение. А к Новому году двор превращается в сказочный оазис с гигантскими шарами, сияющими снежинками и другими праздничными украшениями. Это придает месту еще больше чарующего обаяния.

Доступность и местоположение

Вход во двор свободный, что делает его доступным для всех желающих. Его удобное расположение в центре Петербурга позволяет легко добраться до него на общественном транспорте или на личном автомобиле.