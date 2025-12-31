Городовой / Полезное / Икры в составе не обнаружено: что петербуржцам скармливают под видом структурированной имитации
Икры в составе не обнаружено: что петербуржцам скармливают под видом структурированной имитации

Опубликовано: 31 декабря 2025 12:39
 Проверено редакцией
икра
Фото: Городовой.ру

Каждый из нас хоть раз да ел эти странные желейные кругляши.

Вы берёте баночку с яркой этикеткой, где красуется «лососевая икра», а внутри — идеальные, будто штампованные икринки. Поздравляем: вы, скорее всего, купили не деликатес, а высокотехнологичный конструкт под названием «структурированная икра». Это не подделка, но и не то, за что вы платите.

Что это?
Представьте, что на фабрике остались отходы производства — лопнувшие, битые или слишком мелкие икринки. Их не выбросили. Вместо этого эту массу (так называемый «джус») смешали с загустителями, красителями, рыбьим жиром, солью, сахаром и консервантами, а затем пропустили через специальную экструзионную установку. На выходе — ровные, блестящие шарики, которые визуально не отличить от натуральной икры. По сути, это ресайклинг рыбного сырья.

Чем отличается от натуральной и подделки?

  • Натуральная икра: продукт, извлечённый из рыбы. Икринки лопаются во рту, вкус чистый, рыбный, без посторонних оттенков.

  • Структурированная икра: сделана из содержимого настоящих икринок, но восстановлена искусственно. Часто имеет более резиновую консистенцию, может отдавать желатином или обладать слишком ярким, «химическим» вкусом из-за усилителей.

  • Имитированная икра (полная подделка): не содержит ни грамма икорного сырья. Её делают из геля на основе водорослей (альгината), рыбного бульона и ароматизаторов. Это просто мармелад со вкусом «под икру».

Как отличить?
Самый простой бытовой тест: бросьте несколько икринок в стакан с горячей водой.

  • Натуральная начнёт сворачиваться (белок денатурирует), вода помутнеет.

  • Структурированная или имитированная может окрасить воду, но не свернётся, икринки могут даже сохранить форму.

Главный вывод:
Структурированная икра — легальный продукт, но это пищевой конструкт. Её польза сомнительна: при переработке теряются многие ценные свойства, а состав пестрит добавками. Покупайте её, только если вас устраивает имитация деликатеса за меньшие деньги. Настоящую икру ищут не по идеальной форме икринок, а по маркировке «икра лососевая зернистая» и готовности заплатить за природное несовершенство.

Автор:
Игорь Мустафин
