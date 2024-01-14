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Имбирное печенье сделаете за пять минут: получится вкуснее, чем в любой кондитерской

Имбирное печенье сделаете за пять минут: получится вкуснее, чем в любой кондитерской
Простой рецепт ароматного печенья

Домашние будут уплетать за обе щеки.

В зимнее время особой популярностью пользуется имбирное печенье. И необязательно покупать магазинное, чтобы полакомиться им с чаем. Ведь испечь лакомство дома можно всего за пять минут.

Вам понадобятся:

  • мука — 220 г,
  • сахарная пудра — 100 г,
  • масло сливочное — 70 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • мед — 1 ст. л.,
  • какао — 1 ст. л.,
  • сушеный имбирь — 1.5 ч. л.,
  • соль — щепотка.

Муку смешайте с имбирем и солью, а затем просейте какао через сито, чтобы не было комочков. В отдельной миске соедините размягченное масло с сахарной пудрой. Затем добавьте к маслу яйцо и мед, перемешайте до однородной массы.

Постепенно всыпьте муку к масляной массе и замесите тесто. Положите его в пакет и уберите на полчаса в холодильник. Спустя указанное время присыпьте стол мукой и обваляйте тесто, а затем с помощью формочек сделайте заготовки.

Отправьте печенье в разогретую до 200°C духовку на 5–7 минут, делится Rutube-канал «Это просто | Евгения Полевская». Приятного чаепития!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
14 января 2024 09:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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