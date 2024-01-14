Имбирное печенье сделаете за пять минут: получится вкуснее, чем в любой кондитерской

В зимнее время особой популярностью пользуется имбирное печенье. И необязательно покупать магазинное, чтобы полакомиться им с чаем. Ведь испечь лакомство дома можно всего за пять минут.

Вам понадобятся:

мука — 220 г,

сахарная пудра — 100 г,

масло сливочное — 70 г,

яйцо — 1 шт.,

мед — 1 ст. л.,

какао — 1 ст. л.,

сушеный имбирь — 1.5 ч. л.,

соль — щепотка.

Муку смешайте с имбирем и солью, а затем просейте какао через сито, чтобы не было комочков. В отдельной миске соедините размягченное масло с сахарной пудрой. Затем добавьте к маслу яйцо и мед, перемешайте до однородной массы.

Постепенно всыпьте муку к масляной массе и замесите тесто. Положите его в пакет и уберите на полчаса в холодильник. Спустя указанное время присыпьте стол мукой и обваляйте тесто, а затем с помощью формочек сделайте заготовки.

Отправьте печенье в разогретую до 200°C духовку на 5–7 минут, делится Rutube-канал «Это просто | Евгения Полевская». Приятного чаепития!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com