Конкурс на лучший дизайн и новый сквер: в Петербурге увековечат память о Кирилле Лаврове

В Ораненбаумском саду Петербурга прошла церемония, посвященная столетию знаменитого актера Кирилла Лаврова.
В честь этого события был заложен камень — начало строительства памятника в его честь, пишет Петербургский дневник.
Александр Беглов о Кирилле Лаврове
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Лавров был настоящим ленинградцем — скромным, гостеприимным и очень преданным своему городу.
Он получил много почетных званий и признаний, но при этом всегда оставался простым и порядочным человеком.
Беглов отметил, что это именно те черты, которые делают Лаврова настоящим героем нашего времени.
Что будет вокруг памятника
Помимо самого памятника, запланировано благоустройство территории сквера, где он появится. Там сделают зеленую зону с деревьями и цветами, установят игровую площадку для детей, фотозону, сообщает КП.
Сквер будут украшать элементы, связанные с кино и театром — в честь ролей Кирилла Лаврова. Губернатор поручил доработать проект вместе с работниками БДТ, чтобы добавить театральные мотивы.
Когда откроют памятник
Открытие памятника запланировано на 2026 год. Это будет 101-я годовщина с момента рождения актера и 150-летие Союзных театральных деятелей России, пишет ДП.
В конце сентября объявляют конкурс на лучший дизайн памятника. В нем примут участие семья Лаврова и профессиональное театральное сообщество.