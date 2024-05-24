Правда ли, что жидкие отходы из туалета самолета сливают прямо в небе

Туалеты в авиалайнерах работают не как у вас дома.

Миллионы людей передвигаются из пункта А в пункт Б на самолетах. Это быстро и очень комфортно. Но порой у некоторых возникает вопрос: «А куда же деваются человеческие экскременты? Неужели их сбрасывают вниз прямо на населенные пункты?» Доля правды, увы, в этом есть.

Как было раньше

В 30-х годах туалеты в самолетах действительно были ужасны и больше напоминали обычную дыру. Такие уборные называли «свистящий сортир» из-за характерного звука, который он издавал.

«В старых самолетах даже не было системы слива. Просто ведро и отдельный писсуар. Причем труба из писсуара выходила прямо за борт, так что при желании и возможности можно было оставить след из мочи на протяжении всего своего перелета», — цитирует Майка Миллера, инструктора работников обслуживания Alaska Airlines, портал Perito.media.

Источник фото: Legion-Media

На протяжении долгого времени в самолетах использовались электрические насосы с антисептической жидкостью. Она голубого цвета, так что некоторые могли видеть ее в туалетах авиалайнеров. Но у такого метода было огромное количество минусов.

Жидкость занимала много места и утяжеляла вес лайнера. Полет обходился дороже. Также антисептик мог просочиться через обшивку снаружи и испачкать салон внутри. Нередко жидкость замерзала и превращалась в лед на высоте в 10 тысяч метров. Эта голубая вода периодически откалывалась и падала глыбой на жилые строения. В СМИ не раз писали о том, что такой кусок, например, повредил крыши домов.

Как сейчас

В современных самолетах используются вакуумные туалеты. Там тоже есть антисептик, но нужно его в несколько раз меньше, так что такой угрозы, как протечка, уже не возникает. Все отходы попадают в бак, который находится в хвосте самолета. Из-за разницы давления возникает громкий звук, который некоторых пассажиров так сильно пугает. Раз в неделю фекалии с самолета сбрасывают в канализацию, а этот отсек чистят специальные люди. Никто сверху ничего не сбрасывает.

Источник фото: Legion-Media

Баки иногда засоряются по вине самих людей. Чаще всего это происходит из-за мамочек, которые пытаются засунуть в сливную трубу использованные подгузники. Они находятся на первом месте по причинам неполадок в уборной.

Порой ремонт требует огромного количества времени, рейс задерживают, а то и вовсе могут отменить. Для компании такой простой тоже невыгоден. Главы теряют миллионы из-за того, что люди не соблюдают элементарные правила поведения в туалетах самолета.

Источник фото: Legion-Media