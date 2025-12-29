Машина, которая знала все: что за уникальный ЗИЛ-118 собирал жалобы петербуржцев и стал символом перемен

Как микроавтобус стал символом ленинградской гласности?

Ленинград, 1990 год. Время, когда на улицах города ощущалось напряжение и одновременно невероятный прилив надежды.

Именно в этот период, на пороге больших перемен, одна фотография смогла идеально запечатлеть дух эпохи — съёмку «Телекурьера».

В кадре, как символ новой, мобильной журналистики, по мостовой движется уникальный микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» в фирменной ярко-оранжево-белой раскраске.

Рождение культовой передачи

Передача «Телекурьер» вышла в эфир Ленинградского ТВ в 1985 году и моментально завоевала статус культовой.

Это был прорыв — одна из первых программ в жанре репортажной журналистики, которая осмелилась говорить с жителями города “на их языке о реальных проблемах города”.

Ведущие передачи превратились в настоящих народных героев, а их прямой телефон для связи со зрителями, крупно написанный на борту их транспортного средства, знал наизусть, кажется, каждый ленинградец.

“«Телекурьер» — информационно-познавательная телепрограмма о различных проблемах жизни города и людей”, выходившая в эфир с 1985 по 1993 год, а затем получившая временное возрождение.

Программа строилась на принципах, невиданных для советского телевидения того времени. Ведущие не просто рассказывали новости — они собирали жалобы горожан, а затем немедленно выезжали на место для съёмки сюжета.

Главной “изюминкой передачи была обратная связь с аудиторией: горожане охотно давали комментарии на камеру”.

Примечательно, что именно в рамках «Телекурьера» состоялся дебют на телевидении Светланы Сорокиной — будущей звезды отечественного телеэкрана.

ЗИЛ-118 «Юность»: Технический шедевр на службе эфира

Центральным объектом кадра, помимо атмосферы, выступает сам микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность». Эта машина сама по себе — настоящий технический шедевр.

Созданный на базе представительского лимузина ЗИЛ-111, он обладал плавностью хода, панорамным остеклением и по-настоящему футуристичным дизайном для своего времени.

“«Юность» не была массовой машиной — всего было выпущено меньше сотни экземпляров”.

Конкретно этот экземпляр представлял собой модификацию, переоборудованную под нужды съемочной группы.

Внутреннее пространство могло быть оснащено аппаратурой для записи или даже для ведения прямого эфира, что обеспечивало группе невероятную мобильность и оперативность в освещении городских проблем.

Эпоха надежд запечатлена навсегда

Этот контраст — старая форма и новая, быстрая, гласная журналистика на борту футуристического ЗИЛа — идеально передает настроение времени.

Время было сложное, но по-своему романтичное: эпоха гласности, освоение новых телевизионных форматов и искренняя “надежда на перемены” буквально витали в воздухе Ленинграда 1990 года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.