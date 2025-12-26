К 2028‑му высокие зарплаты станут привилегией тех, кто научится обращаться с ИИ

Каждый четвертый работодатель в Петербурге отмечает знание нейросетей как важное требование для успешного профессионального роста.

По результатам исследования, выполненного крупнейшей платформой для поиска работы hh.ru, большинство компаний — 55% — уверены, что к 2028 году владение умениями в сфере искусственного интеллекта станет обязательным для подавляющей части рабочих специальностей.

Особое внимание таким знаниям уделяется в Петербурге: каждый четвертый работодатель в этом городе считает навыки, связанные с нейросетями, крайне важными для профессионального продвижения.

Ключевой вывод исследования — к концу десятилетия цифровые технологии станут повсеместной частью повседневной работы.

Наибольшим спросом среди работодателей сейчас пользуются несколько направлений работы с искусственным интеллектом.

Среди востребованных умений 60% организаций отмечают способность эффективно получать нужную информацию и разрабатывать идеи с помощью интеллектуальных сервисов для генерации текста. Умение анализировать и извлекать смысл из больших массивов данных ценят в 45% компаний.

Также значимым считается навык правильной формулировки запросов для взаимодействия с цифровыми помощниками, такие компетенции отмечены в 41% организаций.

Чуть менее, 39% компаний, ищут специалистов, которые способны создавать яркие изображения и визуальные материалы с помощью специальных программных продуктов.

Понимание принципов работы моделей искусственного интеллекта и методов машинного обучения важно для 36% работодателей.

В перечень приоритетных направлений попадает и умение ускорять написание программ с помощью подсказчиков для автоматизации кода, на что обращают внимание 23% компаний.

Еще наблюдается тенденция к росту вакансий, связанных с машинным обучением: за последние четыре года в Петербурге потребность в таких специалистах почти удвоилась. Эта динамика указывает на усиление внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Профессионалы, которые внедряют искусственный интеллект в свою деятельность, показывают более высокую результативность и качество работы, что положительно сказывается на их стоимости для будущих работодателей.

Компании активно выделяют средства на повышение квалификации таких кадров, считая их опорой цифровых преобразований и конкурентных преимуществ.

Таким образом, умение эффективно работать с современными технологиями становится необходимым для построения успешной карьеры.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».