К мастеру можно не ходить: вот какой маникюр будет в моде в 2024 году

Какой маникюр в 2024 году будет модным

На смену длинным и острым ногтям придет совсем другой маникюр. В 2024 году модницы откажутся даже от цветного покрытия. Все из-за тренда на натуральность.

Вместо замысловатых дизайнов на пике популярности окажутся чистые короткие ногти. Однако они требуют даже большего ухода. Чтобы ногтевая пластина выглядела здоровой и ухоженной без лака, придется регулярно делать обрезной или бразильский маникюр, парафинотерапию, маски и прочие СПА-процедуры.

Преимущества такого стиля в том, что он всегда выглядит элегантно и дорого, подчеркивают на портале Wday. С ним можно не переживать о спонтанно выбранном чересчур ярком оттенке или вышедшем из моды дизайне.

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