Как на самом деле звали Корнея Чуковского?

Настоящее имя Корнея Ивановича Чуковского — Николай Васильевич Корнейчуков. Псевдоним «Корней Чуковский» он взял в начале литературной карьеры, а после революции это имя стало его официальным.

Почему появился псевдоним?

Корнейчуков родился в Санкт-Петербурге 31 марта 1882 года в семье незаконнорождённого ребёнка. Его мать, крестьянка Екатерина Осиповна Корнейчукова, работала прислугой в доме Эммануила Соломоновича Левенсона, который стал отцом будущего писателя. Брак между христианкой и иудеем в Российской империи был запрещён, поэтому семья считалась мезальянсом.

Из-за статуса незаконнорождённого Корнейчуков испытывал сильный душевный дискомфорт. В документах до революции отчество указывалось по крёстному отцу — Васильевич. После того как Левенсон оставил семью, матери с детьми пришлось уехать в Одессу.

Псевдоним был образован от настоящей фамилии: первая часть («Корней») стала именем, а оставшаяся часть преобразована «на польский манер» в фамилию «Чуковский». Позже к псевдониму присоединилось вымышленное отчество «Иванович». После революции сочетание «Корней Иванович Чуковский» стало его официальным именем, отчеством и фамилией.

Интересные факты

Самообразование. Из-за «низкого происхождения» Чуковского исключили из гимназии после 5 класса. Он занялся самообразованием: по самоучителям выучил английский и французский языки, хотя произношение так и не освоил. В Лондоне, куда он отправился в качестве корреспондента, ему потребовалось время, чтобы начать понимать устную речь и самому выражаться ясно.

Знакомство с великими. В финском местечке Куоккала (сейчас — посёлок Репино) Чуковский познакомился с художником Ильёй Репиным. Репин убедил его всерьёз заняться литературой. Также Чуковский был знаком с Анатолием Кони, Фёдором Шаляпиным, Владимиром Короленко, Александром Куприным, Александром Блоком, Владимиром Маяковским и другими выдающимися людьми.

Переводчик и критик. До того как стать известным как детский писатель, Чуковский прославился как переводчик и литературный критик. Он переводил произведения Марка Твена, Редьярда Киплинга, Оскара Уайльда, пересказывал «Библию для детей». Как критик он писал о Чехове, Блоке, Маяковском, Ахматовой и других авторах.

Детская литература. Чуковский начал писать для детей довольно поздно, уже будучи известным литературоведом и критиком. Его первый детский сборник «Ёлка» вышел в 1916 году. Среди самых известных произведений — «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Айболит».

Критика и «чуковщина». Творчество Чуковского подвергалось жёсткой критике. В 1920-х годах чиновники считали его сказки «безвкусными» и лишёнными советской идеологии. Появился термин «чуковщина». Например, «Мойдодыра» обвиняли в неуважении к трубочистам, а в «Мухе-Цокотухе» критиковали упоминания именин. В 1929 году Чуковского заставили публично отречься от своих сказок.

Почётные звания. В 1957 году Чуковскому присвоили учёную степень доктора филологических наук, а в 1962 году — почётное звание доктора литературы Оксфордского университета.