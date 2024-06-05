Как отправиться в путешествие одному и не заработать проблем: топ-10 полезных советов

Путешествие в одиночку может стать весьма интересным событием. Но в таком случае нужно позаботиться о собственной безопасности. Вот что стоит учесть, планируя одиночный отпуск.

Изучите местность

Постарайтесь узнать как можно больше о месте, в которое направляетесь. Изучите традиции, почитайте о возможных опасностях, а также ознакомьтесь с прогнозом погоды. Важно, чтобы вы имели представление о том, как вести себя с местными, а природные катаклизмы не застали вас врасплох.

Не экономьте на жилье

В непроверенных хостелах очень легко нарваться на не самый приятный контингент. Лучше заплатить чуть больше, но выбрать хороший отель. Кстати, дамам стоит иметь в виду, что во многих городах есть специальные женские гостиницы.

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Спланируйте маршрут

Чтобы не заблудиться, лучше выбрать путевку с трансфером до отеля. А еще стоит заранее спланировать маршрут и не отклоняться от него. Так вы точно не потеряетесь, а заодно составите себе насыщенную программу, и вам не придется скучать в одиночестве.

Сообщите близким, куда вы направляетесь

Поделитесь своими планами с кем-нибудь, кому вы доверяете. Предоставьте им ваш подробный маршрут и будьте на связи почаще.

Составьте план на случай непредвиденных обстоятельств

Не лишним будет заранее узнать адреса и телефоны больниц, ближайшего посольства, экстренных служб. Запишите их в телефон или блокнот, чтобы это все было под рукой.

Также заранее позаботьтесь о банковских картах, которыми планируете расплачиваться, а еще старайтесь не держать все деньги в одном месте. Лучше разложить их по карманам, чтобы в случае кражи не остаться совсем без средств.

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Пользуйтесь общественным транспортом

По возможности откажитесь от поездок в такси в одиночку. Лучше пользоваться общественным транспортом — автобусом или метро. Но и здесь проявите бдительность: внимательно следите за своими личными вещами. И ни в коем случае не путешествуйте автостопом.

Не афишируйте, что вы путешествуете в одиночку

При знакомстве с местными лишний раз не упоминайте, что вы одна. Например, можно даже взять любое кольцо и надеть его как обручальное, чтобы избавиться от ненужного внимания.

Не ведите себя как турист

Мошенники часто вычисляют туристов по внешнему виду: кроссовки, большой рюкзак, растерянный взгляд — таких очень легко обмануть. Старайтесь одеться так, как ходите в обычной жизни, и не берите с собой большую сумку. При прогулках в менее людных местах идите уверенно.

Избегайте чересчур открытой одежды

Особенно, если вы отправляетесь в мусульманскую страну. Носите одежду, соответствующую местным законам и обычаям. Если вы наденете что-то, что местные сочтут неподобающим, вы можете оказаться в неприятной ситуации.

Следите за напитками, которые заказываете в ресторанах

Проявите внимательность, когда бармен будет готовить вам коктейль. Иногда бывают случаи, что в напиток что-то подсыпают. Так что не отходить от бара, пока напиток готовится, а после — не оставлять свой стакан без присмотра.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru