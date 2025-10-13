Как петербуржцу выжить в Москве: актёр Дмитрий Паламарчук — о жизни на два города, «самопробах» и съёмках в тайге

Скоростной поезд заменил ночные командировки с чемоданом, а смартфон — кастинг-директора. Для актёра из Петербурга путь в большое кино давно перестал быть вопросом прописки. Дмитрий Паламарчук, звезда сериалов «Ронин» и «Невский», рассказал, как совмещает жизнь между двумя столицами и почему московская индустрия уже не пугает петербуржцев.

«Когда я начинал сниматься в 2006 году, поездка в Москву выглядела как целая операция: билеты, ночной поезд, ночёвка у друзей. Сейчас всё иначе — закончил съёмку, сел на "Сапсан" и к вечеру дома. Будто и не уезжал», — говорит актёр.

Пандемия, по словам Дмитрия, сделала кино ближе и проще. Система самопроб, по его словам, настоящая революция. Актёры записывают себя на видео, отправляют кастинг-директорам. Так куча проходимцев отсеялась еще на этапе открытки, и настоящие артисты перестали томиться в очередях.

Главную роль в «Ронине» Паламарчук получил без сценария: «Мы просто договорились, что проект будет сниматься в Красноярском крае. Я брал кота в мешке. Но оказалось, что это одна из лучших работ в моей карьере».

По его словам, сегодня актёрам из Петербурга уже не нужно «покорять Москву» — достаточно быть мобильным и уметь работать дистанционно: «Главное — не где ты живёшь, а что ты можешь показать в кадре», заявил артист в беседе с Hello!

Съёмки в тайге, жизнь на чемоданах и постоянный ритм «Питер — Москва» стали частью его профессии. «Я участвую во всех постановочных боях сам, без дублёров. И, честно, именно это придаёт профессии вкус — когда живёшь на пределе».

Так для многих петербуржцев кино перестаёт быть мечтой “из Москвы” и становится делом, которое можно делать где угодно — хоть из тайги, хоть с платформы «Сапсана».