Как петербуржцы научились определять приезжих по обычной водолазке

Если вы находитесь в Петербурге и попросите кого-то передать вам водолазку, местный житель, скорее всего, с легкой улыбкой подумает: «Приезжий». А всё потому, что это слово в Северной столице практически не используют.

Вместо «водолазка» петербуржцы говорят бадлон или бодлон — так здесь называют облегающий трикотажный свитер с высоким воротом. Это чисто петербургский лексический феномен, который отсылает к советским временам, когда такие свитерки действительно назывались именно так.

Любопытно, что слово «бадлон» пришло к нам из-за границы — так назывался материал, из которого шили популярные в 60-е годы джемперы. В Москве этот термин практически исчез из обихода, уступив место универсальной «водолазке».

Но в Петербурге традиции живы, и слово «бадлон» стало не просто лексическим пережитком, а своеобразным маркером принадлежности к городскому культурному коду. Так что, если хотите почувствовать себя настоящим петербуржцем, просите в магазине «бадлон», а не «водолазку» — это точно вызовет тёплую улыбку у местных.

И как тут не сказать: язык — удивительное зеркало, которое отражает дух города.