Как петербуржцы «убивают» витамины во время чаепития: Роспотребнадзор разобрался

Зима – время, когда многие предпочитают согреваться горячими напитками с добавлением фруктов и ягод, ведь они не только радуют вкусовыми качествами, но и считаются полезными для здоровья, особенно в сезон простуд. Однако существует мнение, что при нагревании витамины теряют свою пользу. Давайте разберемся, насколько это близко к истине.

Оказалось, что все витамины реагируют на тепловую обработку по-разному. Некоторые все же сохраняют свои свойства, другие – действительно частично их утрачивают.

Так, витамины A, D, E, K и каротин устойчивы к высоким температурам и хорошо сохраняются даже после кипячения.

А вот с витаминами группы В все обстоит сложнее. Тиамин (B1) может терять до 45% своей полезности при тепловой обработке, никотиновая кислота (B3) – от 5 до 40%, а вот фолиевая кислота (B9) вообще очень чувствительна к температуре, теряя до 90% своих свойств. Зато витамин B6, наоборот, лучше усваивается после заваривания.

В Роспотребнадзоре отметили, что самый уязвимый к нагреву – витамин C. Хотя полностью он не исчезает, его содержание значительно снижается. Например, в лимоне 40 мг витамина C на 100 грамм, но после добавления одной дольки в горячий чай через пять минут его в кружке остается всего 1,31 мг.

Несмотря на частичную потерю некоторых витаминов, употребление горячих фруктово-ягодных напитков все равно приносит пользу организму. Поэтому наслаждаться ими в холодные зимние вечера вы можете без зазрения совести.