В Ленобласти появится новая банковская карта для школьников: что она умеет и как ее получить

В новом учебном году родители школьников Ленобласти смогут получить специальную банковскую карту для своих детей — «Школа47».
Что известно о новой карте и какие возможности она предоставляет?
«Школа47»: Специальная карта для школьников Ленобласти
В новом учебном году родители школьников Ленобласти смогут получить специальную банковскую карту для своих детей — «Школа47».
Эта карта, созданная с учетом потребностей учащихся, выполнена в дизайне родного 47 региона и станет удобным инструментом для организации школьной жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Ленобласти.
Синхронизация с системами контроля доступа и питания
Карта будет синхронизирована с системами контроля доступа в образовательные учреждения, а также с системами организации питания в школьных столовых. Это позволит родителям и ученикам легко управлять финансами и контролировать расходы на питание.
Учет проезда на общественном транспорте
Кроме того, в ближайшее время планируется внедрение функции учета проезда школьников на общественном транспорте Ленобласти, что сделает поездки до места учебы и обратно более удобными.
Специальный комплект подарков для родителей
Для родителей, оформивших карту «Школа47», предусмотрен специальный комплект подарков.
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Ранее стало известно, что для жителей региона с 1 июня заработала банковская карта «Ленинградская» на базе ЕКП.
Преимущества карты «Школа47»
- Удобство и контроль: Родители смогут легко управлять финансами ребенка, контролировать его расходы на питание и проезд.
- Безопасность: Карта снижает риск потери наличных денег и обеспечивает безопасные платежи.
- Доступ к образовательным учреждениям: Карта позволит ученикам проходить в школу через систему контроля доступа.
- Учет посещаемости: Карта может использоваться для учета посещаемости школьников.
- Специальные предложения и скидки: Держателям карты могут быть доступны специальные предложения и скидки от партнеров программы.
Как получить?
Подробная информация о процедуре получения карты «Школа47» будет размещена в телеграм-канале администрации Ленинградской области и на официальных сайтах образовательных учреждений.
Необходимо подготовить требуемые документы, в частности, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, которые могут понадобиться для оформления карты.
Внедрение карты «Школа47» — это важный шаг на пути к цифровизации образования и созданию комфортной и безопасной среды для школьников Ленобласти. Новая карта позволит родителям контролировать финансы детей, а ученикам — удобно оплачивать питание и проезд.