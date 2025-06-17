Городовой / Город / В Ленобласти появится новая банковская карта для школьников: что она умеет и как ее получить
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

В Ленобласти появится новая банковская карта для школьников: что она умеет и как ее получить

Опубликовано: 17 июня 2025 22:31
Школьники Ленобласти получат карту
В Ленобласти появится новая банковская карта для школьников: что она умеет и как ее получить
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Какие возможности появятся у школьников?

В новом учебном году родители школьников Ленобласти смогут получить специальную банковскую карту для своих детей — «Школа47».

Что известно о новой карте и какие возможности она предоставляет?

«Школа47»: Специальная карта для школьников Ленобласти

В новом учебном году родители школьников Ленобласти смогут получить специальную банковскую карту для своих детей — «Школа47».

Эта карта, созданная с учетом потребностей учащихся, выполнена в дизайне родного 47 региона и станет удобным инструментом для организации школьной жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Ленобласти.

Синхронизация с системами контроля доступа и питания

Карта будет синхронизирована с системами контроля доступа в образовательные учреждения, а также с системами организации питания в школьных столовых. Это позволит родителям и ученикам легко управлять финансами и контролировать расходы на питание.

Учет проезда на общественном транспорте

Кроме того, в ближайшее время планируется внедрение функции учета проезда школьников на общественном транспорте Ленобласти, что сделает поездки до места учебы и обратно более удобными.

Специальный комплект подарков для родителей

Для родителей, оформивших карту «Школа47», предусмотрен специальный комплект подарков.

Карта «Ленинградская» на базе ЕКП: Новые возможности для жителей региона

Ранее стало известно, что для жителей региона с 1 июня заработала банковская карта «Ленинградская» на базе ЕКП.

Преимущества карты «Школа47»

  • Удобство и контроль: Родители смогут легко управлять финансами ребенка, контролировать его расходы на питание и проезд.
  • Безопасность: Карта снижает риск потери наличных денег и обеспечивает безопасные платежи.
  • Доступ к образовательным учреждениям: Карта позволит ученикам проходить в школу через систему контроля доступа.
  • Учет посещаемости: Карта может использоваться для учета посещаемости школьников.
  • Специальные предложения и скидки: Держателям карты могут быть доступны специальные предложения и скидки от партнеров программы.

Как получить?

Подробная информация о процедуре получения карты «Школа47» будет размещена в телеграм-канале администрации Ленинградской области и на официальных сайтах образовательных учреждений.

Необходимо подготовить требуемые документы, в частности, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, которые могут понадобиться для оформления карты.

Внедрение карты «Школа47» — это важный шаг на пути к цифровизации образования и созданию комфортной и безопасной среды для школьников Ленобласти. Новая карта позволит родителям контролировать финансы детей, а ученикам — удобно оплачивать питание и проезд.

Новости по теме
Проезд без карты и телефона: петербургское метро узнает своих по лицу Проезд без карты и телефона: петербургское метро узнает своих по лицу 26 мая 2025 23:59
Регулярно переводите деньги с карты на карту? Вот когда это точно заинтересует налоговую Регулярно переводите деньги с карты на карту? Вот когда это точно заинтересует налоговую 21 мая 2025 10:33
Скидки на проезд, бесплатные походы в музей: большинство даже не знает о всех плюсах Единой карты петербуржца Скидки на проезд, бесплатные походы в музей: большинство даже не знает о всех плюсах Единой карты петербуржца 8 марта 2025 15:31
Прикладывают к терминалу, что-то нажимают: как контролер проверяет оплату проезда картой Прикладывают к терминалу, что-то нажимают: как контролер проверяет оплату проезда картой 2 марта 2025 19:02
Можно ли получить штраф за неоплаченный проезд, если приложить карту к валидатору при контролере Можно ли получить штраф за неоплаченный проезд, если приложить карту к валидатору при контролере 1 марта 2025 19:33
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».