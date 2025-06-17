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Синоптики отменили лето в Петербурге: какая погода продержится до конца июня

Опубликовано: 17 июня 2025 16:01
погода
Синоптики отменили лето в Петербурге: какая погода продержится до конца июня
globallookpress/Konstantin Kokoshkin

Горожан готовят к погодным аномалиям.

Какая погода ожидает петербуржцев в июне и стоит ли надеяться на настоящее лето? В беседе с порталом «Городовой» прогнозом поделился руководитель прогностического центра МЕТЕО Александр Шувалов.

«Блеклая погода» до конца июня: Температура ниже нормы и обильные дожди

Горожанам посоветовали до конца июня тепла не ждать.

«Блеклая погода будет стоять в Петербурге до конца июня. Это означает температуру на 1-3 градуса ниже климатической нормы и довольно обильные дожди с небольшими промежутками солнечной погоды», — заявил Александр Шувалов.

Похолодание в течение текущей недели: От 20…22 градусов до 11…13

На этой неделе будет похолодание.

«Например, на текущей неделе ожидается снижение температуры с 20…22 градусов в понедельник до 11…13 градусов в пятницу. Причем похолоданию будут предшествовать три дождливых дня со вторника по четверг», — отметил синоптик.

Дневная температура около 15 градусов до 26-27 июня

«Дневная температура будет держаться около 15-градусной отметки вплоть до 26-27 июня. И только под занавес месяца петербуржцы могут рассчитывать на плюс 20 и выше», — добавил Александр Шувалов.

Куртки можно далеко не убирать, будет прохладно, как осенью.

«Словом, вторая половина июня выглядит совсем не летней, а скорее квази-осенней», — констатировал руководитель прогностического центра МЕТЕО.

Надежда на июль и август: Прогноз через пару недель

С долгосрочным прогнозом сложнее. Погода непредсказуема.

«Вся надежда на июль с августом. Но с прогнозом на эти месяцы лета мы познакомим вас только через пару недель», — заключил Александр Шувалов.

Как пережить «квази-осенний» июнь в Петербурге

В условиях дождливой и прохладной погоды рекомендуется запастись зонтами и куртками. Многослойная одежда позволит адаптироваться к меняющейся температуре.

Следует поискать развлечения в помещениях, посещая музеи, театры, выставки и другие интересные места. В связи с недостатком солнечного света может возникнуть дефицит витамина D, поэтому рекомендуется рассмотреть возможность приема добавок.

Важно сохранять оптимизм, так как надежда на лучшее всегда помогает пережить трудные времена.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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