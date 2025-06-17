«Особенности продуктов»: как нарушение правил доставки может превратить вкусный обед в опасную трапезу

Почему еда может испортиться при транспортировке и как себя обезопасить.

Может ли еда испортиться в процессе доставки, с учетом, что она доставляется в обычных пакетах, а не термосумках? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила к.т.н., доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Риски порчи: Несоблюдение температурного режима и сроков годности

«Да, готовая еда может испортиться в процессе доставки, если при транспортировке не соблюдаются режимы — температура и срок годности, которые установлены СанПиН 2.3.2.1324-2003 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» и производителем продукции», — пояснила Елена Мясникова.

Покупателям всегда стоит обращать внимание на информацию, указанную на упаковке.

«Установленный срок годности и условия хранения изготовитель указывает в маркировке продукции в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)», — добавила эксперт.

Внешние факторы: Транспортировка без термосумок и превышение сроков годности

Если блюда доставили в пакетах, а не термосумке, то это чревато рисками.

«При транспортировке без применения специализированного транспорта или термосумок (термопакетов), превышении установленных сроков годности — продукты подвержены воздействию внешних факторов, например высокой температуре, которые могут привести к порче», — отметила Елена Мясникова.

Факторы, влияющие на сохранность продуктов

Нарушение температурного режима: Скачки температуры приводят к потере свежести продуктов и ускоряют размножение бактерий.

Повреждение упаковки: Без надлежащей упаковки продукция может деформироваться, нарушение герметичности упаковки приводит к сокращению сроков годности и порче продукции.

«Чтобы минимизировать риски, важно, чтобы служба доставки использовала правильную упаковку, соблюдала температурный режим, выдерживала сроки доставки и учитывала особенности продуктов», — подчеркнула Елена Мясникова.

Как минимизировать риски отравления едой из доставки

Для минимизации рисков при заказе еды через службы доставки следует выбирать компании с хорошей репутацией, предварительно изучив отзывы клиентов.

Важно обращать внимание на время доставки — чем оно меньше, тем лучше. Необходимо проверять упаковку на предмет повреждений и герметичности.

Следует оценивать внешний вид и запах доставленной еды; при обнаружении признаков порчи (неприятный запах, изменение цвета, слизь) употреблять продукт не рекомендуется.

В жаркую погоду не стоит заказывать продукты, которые быстро портятся. Блюда с сырыми морепродуктами или салаты с майонезом. Остатки еды следует хранить в холодильнике и употребить в течение суток.

При выявлении нарушений со стороны службы доставки необходимо сообщать об этом в компанию и в Роспотребнадзор.