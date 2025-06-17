Блеск и роскошь под запретом: что надеть, чтобы пройти фейс-контроль в здании власти Петербурга

В администрации Санкт-Петербурга обновили рекомендации к внешнему виду сотрудников и посетителей Смольного.

Документ, подписанный главой комитета по госслужбе и кадровой политике Андреем Михайловым, подчеркивает: внешний вид должен способствовать уважению к государственным органам, соответствовать деловому стилю и отличаться официальностью, сдержанностью, традиционностью и аккуратностью.

Основные требования к внешнему виду: «Будь незаметным, будь как все!»

Отныне в здании власти запрещены экстравагантные прически, неестественный цвет волос, обилие украшений, пирсинг и татуировки на открытых частях тела.

Одежда не должна быть открытой, прозрачной, с излишним декором (рюши, оборки, шнуровка). Парфюмерия — только с умеренным ароматом. Особое внимание внешнему виду требуется при участии в официальных мероприятиях.

Для мужчин: «Черный, серый, синий — цвета скорби по мечтам о свободе»

Деловой костюм допускается только четырех цветов: синий, серый, черный, коричневый; летом — светлые тона.

Как пишет «Деловой Петербург», четко регламентированы детали: нижняя пуговица пиджака не застегивается, длина рукавов, цвет носков, количество украшений (одно кольцо, никаких серег). —

Для женщин: «Каблук не выше, юбка не короче, маникюр не ярче»

Для женщин разрешены классические костюмы, платья, жилеты с блузкой, юбки. Запрещены открытая спина, плечи, глубокий вырез, мини-юбка. Регламентирована длина юбки и разреза.

Обувь — классическая, каблук не выше 10 см. Разноцветные чулки и колготки, а также неформальные варианты запрещены. Макияж — сдержанный, естественных оттенков. Прическа — аккуратная. Маникюр — классических оттенков, ногти умеренной длины.

Сравнение с другими учреждениями

В отличие от Смольного, в Законодательном собрании Петербурга с 2021 года требования к дресс-коду были смягчены: новый спикер Александр Бельский допускает более свободный стиль, включая рубашки поло и отсутствие галстуков.

Ранее же в Мариинском дворце действовал жесткий дресс-код, и даже посетителей могли не пустить за несоответствие внешнего вида.

Дресс-код в бизнесе и вызовы лета

Многие российские компании по-прежнему требуют официальный дресс-код, связывая это с этикетом, корпоративным брендом и ценностями. Однако в жаркую погоду строгие требования могут мешать концентрации на работе.

Компании ищут баланс между корпоративными стандартами и комфортом сотрудников.

Смольный в своем репертуаре: строгость и порядок

В Смольном акцент сделан на строгий деловой стиль: аккуратная прическа, сдержанный макияж, классическая одежда и минимум украшений — обязательные элементы для всех, кто находится в здании администрации.

Такой подход призван поддерживать высокий уровень официальности и уважения к институтам власти, несмотря на современные тренды на смягчение дресс-кода в других организациях.

В Смольном ценят не креатив и индивидуальность, а строгие рамки и подчинение правилам. Остается только посочувствовать тем, кто вынужден проводить там свои рабочие дни, и надеяться, что когда-нибудь и в этих стенах подует ветер перемен.