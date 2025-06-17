Первый визит к стоматологу обернулся кошмаром: кто ответит за неожиданные последствия во время лечения

В Северной столице дошкольник оказался в реанимации после того, как ему укололи обезболивающее.

В Санкт-Петербурге произошел тревожный случай с четырехлетним мальчиком. Он впервые посетил стоматолога и после введения анестезии попал в реанимацию.

Что произошло?

Маленькому пациенту делали укол с местным обезболиванием, чтобы лечение зубов прошло без боли. Однако после инъекции у ребенка началась сильная аллергическая реакция. Его срочно госпитализировали в реанимацию.

Почему так бывает?

Аллергия на стоматологическую анестезию — явление редкое, но реальное. По статистике, такая реакция на местные анестетики встречаются примерно в 0,1% случаев, то есть очень редко.

Однако побочные реакции, которые могут быть похожи на аллергию, случаются чаще. Они могут проявляться как крапивница, отеки, затрудненное дыхание и даже анафилактический шок.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», должен ответить за произошедшее.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Обычно при заполнении анкеты, родители ребенка отвечают на ряд вопросов, включающие историю болезни, сведения о наличии иных (сопутствующих) заболеваний, сведения о наличии аллергических реакций или принимаемых медикаментов. Именно эта информация позволяет лечащему врачу назначить правильный медикамент и выбрать верную дозу, необходимую для обезболивания. В случае, если родители или сопровождающий ребенка взрослый (няня, бабушка) не знают или не сообщают данные сведения, реакция на введенный препарат может быть атипична, стать причиной острой аллергической реакции, вызвать отек Квинке», — поясняет эксперт.

К счастью, в случае с мальчиком в Петербурге, ему была оказана медицинская помощь и приступ был купирован.

«Теперь, в случае обращения родителей в правоохранительные органы, будет истребована медицинская документация и, кроме того, установлена причина атипичной реакции. Также, возможно, будет проведена экспертиза самого лекарственного средства. И на известный вопрос «кто виноват» ответят судебные медицинские эксперты. Если особенность организма, о которой не знали и не сообщили родители — то никто. Такие случаи, к сожалению, бывают. Если медики, неправильно применившие препарат — то, в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью, врач, допустивший такое нарушение, то есть халатность (ст. 293 УК РФ)», — объясняет адвокат.

Юлия отмечает, что также виноватым в этой ситуации может быть и поставщик негодного препарата. Это тоже уголовная статья, ответственность по которой, в случае наступления тяжких последствий, может достигать шести лет лишения свободы.

Чтобы не выяснять, кто виноват, лучше провести тест на переносимость анестетика, особенно если идете к стоматологу в первый раз.