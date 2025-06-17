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«Я думал, на машинах остановятся»: в Сети обсуждают покупку недвижимости на Wildberries

Опубликовано: 17 июня 2025 22:03
Новостройка
«Я думал, на машинах остановятся»: в Сети обсуждают покупку недвижимости на Wildberries
Городовой ру

Маркетплейс уже ведет переговоры с застройщиками.

Wildberries готовится к новому витку своего развития — теперь на маркетплейсе можно будет купить не только одежду, электронику и автомобили, но и квартиры.

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что сейчас идут переговоры, чтобы протестировать продажи квартир через площадку. Это значит, что в ближайшем будущем покупатели смогут выбирать жилье прямо на маркетплейсе, передает РБК.

Wildberries давно не ограничивается только привычными товарами. В 2024 году маркетплейс уже начал продавать автомобили — например, китайские Chery, которые можно заказать только по полной предоплате.

Также появились продажи дачных домов, бань и даже плавучих домов, тоже с 100% предоплатой. Теперь компания решила расширить ассортимент.

Как это будет работать?

Пока точной схемы продаж квартир на Wildberries нет. Известно только, что компания планирует протестировать этот формат совместно с застройщиками.

Что думают россияне?

Естественно такая новость создала массу вопросов, которые стали озвучивать пользователи соцсетей.

«А возврат можно сделать, если не понравилось?»;

«В рассрочку тоже можно будет?» — пишут россияне.

Пока что очень много вопросов, на которые нет ответов, но люди тем временем продолжают рассуждать:

«А как покупку-то оформить, если ты не из этого города. Мне кажется такая сделка даст мошенникам больше возможностей обмануть человека. Очень много вопросов и сомнений у меня на этот счет»;

«Я думал, на машинах остановятся»;

«Я не удивлюсь если они там будут дешевле чем у застройщика», — пишут в Сети.

Так что появление недвижимости на маркетплейсе — это смелый шаг, который вызывает вопросы. Насколько удобно и безопасно будет покупать квартиру онлайн, ведь это крупная и сложная сделка.

К тому же, в обществе уже обсуждают проблему зависимости от онлайн-покупок: в Госдуме уже предложили ввести функцию самозапрета или лимиты на покупки в маркетплейсах, чтобы люди не тратили слишком много денег без контроля.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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