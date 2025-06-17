Закрытый город и песня-легенда: как Учкудук стал символом советской эпохи и что с ним происходит сейчас

«Учкудук три колодца
Защити, защити нас от солнца
Ты в пустыне — спасительный круг Учкудук»
Эту песню знают все. Но вот слово Учкудук у многих вызывает вопросы. Что это за город и какая у него история?
Учкудук — маленький город в Узбекистане: Построен в советское время в 50-е
Учкудук — маленький город в Узбекистане, который был построен в советское время в 50-е.
В этих местах были найдены залежи урана. Материал редкий, в Советском союзе была острая его нехватка. И было решено, не откладывая, освоить новое месторождение.
Учкудук был закрытым объектом, гриф секретности сняли лишь 1979 году.
Здесь сперва основали поселок, а потом повысили до статуса города. В Учкудук стали стекаться высококвалифицированные и опытные кадры — ученые, инженеры, шахтеры. А, непосредственно на добычу урана, отправили заключенных.
Золото в 90-е: Новое открытие и развитие города
В 90-е здесь было найдено еще и золото. Город продолжает развиваться и в наши дни. Тут работает Навоийский горно-металлургический комбинат, который является одним из крупнейших в мире по производству цветных металлов.
Как пишет «Популярная наука», три колодца — это просто дословный перевод слова «Учкудук» с узбекского.
История песни: Вдохновение в маленьком городке
История же песни такова. В 1981 году советский ансамбль «Ялла», которым руководил узбекский композитор Фаррух Закиров, был в Учкудуке с гастролями.
Закиров вместе с поэтом Юрием Энтиным впечатлились небольшим городком, который они обошли за полчаса. Нахлынуло вдохновение и за один день была написана эта песня. И в тот же вечер исполнена.
Запрет и всесоюзная слава
В первый год песню запретили власти — из-за того, что в Учкудуке было много заключенных. Однако вскоре формальность решили отбросить и песня вышла в эфир спустя год. Песня всем так понравилась, что стала визитной карточкой группы.
Музыкантов стали звать на «Песню года». Их стиль назвали «восточным арт-роком».
Чем Учкудук привлекает туристов?
- Уникальная атмосфера: Город сохранил атмосферу советской эпохи и привлекает туристов своей необычной архитектурой и историей.
- Природа пустыни: Окрестности Учкудука — это бескрайние просторы пустыни Кызылкум, где можно увидеть редкие виды растений и животных.
- Возможность познакомиться с узбекской культурой: В Учкудуке можно познакомиться с традициями и культурой узбекского народа, попробовать национальную кухню и посетить местные рынки.
- История горнодобывающей промышленности: Учкудук — это город горняков, где можно узнать об истории добычи урана и золота в Узбекистане.
- Музыкальный туризм: Многие туристы приезжают в Учкудук, чтобы посетить места, связанные с песней и отдать дань уважения группе «Ялла».
Учкудук — это уникальный город с интересной историей и культурой, который заслуживает внимания. Он привлекает туристов своей необычной атмосферой, красивой природой и, конечно же, знаменитой песней, которая стала его визитной карточкой.