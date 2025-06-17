Закрытый город и песня-легенда: как Учкудук стал символом советской эпохи и что с ним происходит сейчас

От уранового рудника до всесоюзного хита — история города и песни, которую знают все.

«Учкудук три колодца Защити, защити нас от солнца Ты в пустыне — спасительный круг Учкудук»

Эту песню знают все. Но вот слово Учкудук у многих вызывает вопросы. Что это за город и какая у него история?

Учкудук — маленький город в Узбекистане: Построен в советское время в 50-е

Учкудук — маленький город в Узбекистане, который был построен в советское время в 50-е.

В этих местах были найдены залежи урана. Материал редкий, в Советском союзе была острая его нехватка. И было решено, не откладывая, освоить новое месторождение.

Учкудук был закрытым объектом, гриф секретности сняли лишь 1979 году.

Здесь сперва основали поселок, а потом повысили до статуса города. В Учкудук стали стекаться высококвалифицированные и опытные кадры — ученые, инженеры, шахтеры. А, непосредственно на добычу урана, отправили заключенных.

Золото в 90-е: Новое открытие и развитие города

В 90-е здесь было найдено еще и золото. Город продолжает развиваться и в наши дни. Тут работает Навоийский горно-металлургический комбинат, который является одним из крупнейших в мире по производству цветных металлов.

Как пишет «Популярная наука», три колодца — это просто дословный перевод слова «Учкудук» с узбекского.

История песни: Вдохновение в маленьком городке

История же песни такова. В 1981 году советский ансамбль «Ялла», которым руководил узбекский композитор Фаррух Закиров, был в Учкудуке с гастролями.

Закиров вместе с поэтом Юрием Энтиным впечатлились небольшим городком, который они обошли за полчаса. Нахлынуло вдохновение и за один день была написана эта песня. И в тот же вечер исполнена.

Запрет и всесоюзная слава

В первый год песню запретили власти — из-за того, что в Учкудуке было много заключенных. Однако вскоре формальность решили отбросить и песня вышла в эфир спустя год. Песня всем так понравилась, что стала визитной карточкой группы.

Музыкантов стали звать на «Песню года». Их стиль назвали «восточным арт-роком».

Чем Учкудук привлекает туристов?

Уникальная атмосфера: Город сохранил атмосферу советской эпохи и привлекает туристов своей необычной архитектурой и историей.

Природа пустыни: Окрестности Учкудука — это бескрайние просторы пустыни Кызылкум, где можно увидеть редкие виды растений и животных.

Возможность познакомиться с узбекской культурой: В Учкудуке можно познакомиться с традициями и культурой узбекского народа, попробовать национальную кухню и посетить местные рынки.

История горнодобывающей промышленности: Учкудук — это город горняков, где можно узнать об истории добычи урана и золота в Узбекистане.

Музыкальный туризм: Многие туристы приезжают в Учкудук, чтобы посетить места, связанные с песней и отдать дань уважения группе «Ялла».

Учкудук — это уникальный город с интересной историей и культурой, который заслуживает внимания. Он привлекает туристов своей необычной атмосферой, красивой природой и, конечно же, знаменитой песней, которая стала его визитной карточкой.