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Дышим Петербургом: почему чистый воздух есть только за пределами города

Опубликовано: 17 июня 2025 12:33
Мужчина, смог
Дышим Петербургом: почему чистый воздух есть только за пределами города
globallookpress/ Aleksandr Schemlyaev

Эксперт рассказал, как выхлопные газы влияют на здоровье.

Санкт-Петербург — город с богатой историей и культурой, но с каждым годом количество машин в мегаполисе увеличивается. Многие жители отмечают, что в центре города воздух далек от идеала, и это не просто ощущение — так считают и эксперты.

Чище за городом

Глава комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей города Семен Гордышевский заявил, что чистый воздух можно найти только отъехав от Петербурга на 50-60 километров.

Главный виновник загрязнения — автомобили. В Петербурге на тысячу жителей приходится около 317 легковых машин, и это число постоянно растет.

Машины выбрасывают в воздух выхлопные газы, содержащие вредные вещества, ухудшающие качество воздуха. Промышленные предприятия тоже носят свою лепту.

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», чем так опасны выхлопные газы.

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог

«Во-первых, обратимся к тому, из чего состоят выхлопные газы. Это углекислый газ, угарный газ, оксид азота, оксид серы и разные микроэлементы, свинец и тому подобное.

Важно, что газы влияют на нашу респираторную систему: начиная от аллергических заболеваний, заканчивая тяжелыми пневмониями, бронхиальными астмами.

Оксид азота, который считается таким вазоспастическим компонентом, вызывает вазоспазм сосудов, и тут, конечно, идут такие заболевания, как инфаркт, инсульты.

Если человек, живет в большом городе, или где есть еще какие-то предприятия, которые тоже выбрасывают в воздух различные продукты переработки, и в молодом возрасте повышается давление, надо всегда это исключать и переезжать, соответственно», — советует эксперт.

А если не переезжать?

Также врач отмечает, что от выхлопных газов страдает и нервная система, а также легкие, что провоцирует онкологические заболевания.

«Не могу сказать, что 100% населения подвергаются воздействию вредных выбросов машин и заводов, но чаще, наверное, да, чем нет.

Поэтому надо, конечно, стараться не жить там, загрязненный воздух и проверять здоровье раз в год хотя бы», — говорит Юлия.

Если вы живете в Петербурге и хотите сохранить здоровье, старайтесь хотя бы по выходным выбираться на природу, подальше от машин и заводов.

А в городе следует следить за температурой воздуха с помощью специальных приложений или сайтов и планировать прогулки в те дни, когда воздух менее загрязнен.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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