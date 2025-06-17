Дышим Петербургом: почему чистый воздух есть только за пределами города

Санкт-Петербург — город с богатой историей и культурой, но с каждым годом количество машин в мегаполисе увеличивается. Многие жители отмечают, что в центре города воздух далек от идеала, и это не просто ощущение — так считают и эксперты.

Чище за городом

Глава комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей города Семен Гордышевский заявил, что чистый воздух можно найти только отъехав от Петербурга на 50-60 километров.

Главный виновник загрязнения — автомобили. В Петербурге на тысячу жителей приходится около 317 легковых машин, и это число постоянно растет.

Машины выбрасывают в воздух выхлопные газы, содержащие вредные вещества, ухудшающие качество воздуха. Промышленные предприятия тоже носят свою лепту.

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», чем так опасны выхлопные газы.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Во-первых, обратимся к тому, из чего состоят выхлопные газы. Это углекислый газ, угарный газ, оксид азота, оксид серы и разные микроэлементы, свинец и тому подобное. Важно, что газы влияют на нашу респираторную систему: начиная от аллергических заболеваний, заканчивая тяжелыми пневмониями, бронхиальными астмами. Оксид азота, который считается таким вазоспастическим компонентом, вызывает вазоспазм сосудов, и тут, конечно, идут такие заболевания, как инфаркт, инсульты. Если человек, живет в большом городе, или где есть еще какие-то предприятия, которые тоже выбрасывают в воздух различные продукты переработки, и в молодом возрасте повышается давление, надо всегда это исключать и переезжать, соответственно», — советует эксперт.

А если не переезжать?

Также врач отмечает, что от выхлопных газов страдает и нервная система, а также легкие, что провоцирует онкологические заболевания.

«Не могу сказать, что 100% населения подвергаются воздействию вредных выбросов машин и заводов, но чаще, наверное, да, чем нет. Поэтому надо, конечно, стараться не жить там, загрязненный воздух и проверять здоровье раз в год хотя бы», — говорит Юлия.

Если вы живете в Петербурге и хотите сохранить здоровье, старайтесь хотя бы по выходным выбираться на природу, подальше от машин и заводов.

А в городе следует следить за температурой воздуха с помощью специальных приложений или сайтов и планировать прогулки в те дни, когда воздух менее загрязнен.