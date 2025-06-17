«Все будет хорошо»: почему эта фраза не утешает, а ранит

В трудные моменты жизни люди часто слышат фразы-утешители, призванные поддержать и ободрить. Однако, некоторые из этих фраз не только не помогают, но и могут причинить дополнительную боль.
Почему фраза «все будет хорошо» не работает и какие еще слова лучше избегать? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила психолог Анна Вакалюк.
Обесценивание чувств: Почему фраза «все будет хорошо» не работает
Фраза обесценивает чувства и создает давление.
Другие фразы-псевдоутешители: Список запрещенных слов
Психолог перечислила другие фразы, которые могут принести больше вреда, чем пользы:
- «Другим было хуже, не плачь»: Обесценивает и запрещает чувства, вызывает стыд.
- «Все к лучшему, найди плюсы»: Требует преждевременного позитива, не давая прожить горе.
- «Ты сам виноват»: Добавляет разрушительное чувство вины к боли.
«Такие фразы отрицают реальные переживания человека, заставляя его чувствовать, что его боль «неправильная» или неудобная для окружающих. Это изолирует и усиливает страдание», — подчеркнула Анна Вакалюк.
Почему псевдоутешения не работают
- Обесценивание чувств: Фразы-утешения игнорируют и преуменьшают важность переживаний человека.
- Запрет на проживание боли: Они не дают человеку возможность пережить горе и принять ситуацию.
- Создание давления: Человек чувствует, что должен быть сильным и позитивным, что может быть нереалистичным и вредным.
- Вызывание чувства вины и стыда: Фразы, обвиняющие человека в произошедшем, усиливают его страдания и усугубляют ситуацию.
- Изоляция: Человек чувствует себя непонятым и одиноким, что может привести к депрессии и другим проблемам.
Как правильно поддержать человека в трудную минуту
Вместо псевдоутешений, которые могут лишь усугубить боль, важно проявлять эмпатию — стараться понять чувства другого человека и демонстрировать разделение его переживаний.
Простое присутствие рядом и осознание, что он не одинок, уже оказывает значительную поддержку. Необходимо слушать внимательно, позволяя выговориться и выразить эмоции.
Следует воздерживаться от советов, если о них не просят; зачастую достаточно просто выслушать. Конкретная помощь, предложенная и оказанная, становится реальным проявлением заботы. Важно также помнить о терпении, поскольку процесс переживания горя требует времени.