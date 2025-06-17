«Все будет хорошо»: почему эта фраза не утешает, а ранит

В трудные моменты жизни люди часто слышат фразы-утешители, призванные поддержать и ободрить. Однако, некоторые из этих фраз не только не помогают, но и могут причинить дополнительную боль.

Почему фраза «все будет хорошо» не работает и какие еще слова лучше избегать? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила психолог Анна Вакалюк.

Обесценивание чувств: Почему фраза «все будет хорошо» не работает

Анна Вакалюк Психолог «Фраза «все будет хорошо» (и подобные псевдоутешения) не работает, потому что обесценивает текущие чувства человека, звучит пусто и шаблонно, прерывает нормальное проживание боли и может создавать давление («ты должен верить в хорошее»)», — пояснила Анна Вакалюк.

Фраза обесценивает чувства и создает давление.

Другие фразы-псевдоутешители: Список запрещенных слов

Психолог перечислила другие фразы, которые могут принести больше вреда, чем пользы:

«Другим было хуже, не плачь»: Обесценивает и запрещает чувства, вызывает стыд.

«Все к лучшему, найди плюсы»: Требует преждевременного позитива, не давая прожить горе.

«Ты сам виноват»: Добавляет разрушительное чувство вины к боли.

«Такие фразы отрицают реальные переживания человека, заставляя его чувствовать, что его боль «неправильная» или неудобная для окружающих. Это изолирует и усиливает страдание», — подчеркнула Анна Вакалюк.

Почему псевдоутешения не работают

Обесценивание чувств: Фразы-утешения игнорируют и преуменьшают важность переживаний человека.

Запрет на проживание боли: Они не дают человеку возможность пережить горе и принять ситуацию.

Создание давления: Человек чувствует, что должен быть сильным и позитивным, что может быть нереалистичным и вредным.

Вызывание чувства вины и стыда: Фразы, обвиняющие человека в произошедшем, усиливают его страдания и усугубляют ситуацию.

Изоляция: Человек чувствует себя непонятым и одиноким, что может привести к депрессии и другим проблемам.

Как правильно поддержать человека в трудную минуту

Вместо псевдоутешений, которые могут лишь усугубить боль, важно проявлять эмпатию — стараться понять чувства другого человека и демонстрировать разделение его переживаний.

Простое присутствие рядом и осознание, что он не одинок, уже оказывает значительную поддержку. Необходимо слушать внимательно, позволяя выговориться и выразить эмоции.

Следует воздерживаться от советов, если о них не просят; зачастую достаточно просто выслушать. Конкретная помощь, предложенная и оказанная, становится реальным проявлением заботы. Важно также помнить о терпении, поскольку процесс переживания горя требует времени.