Как правильно писать — «‎ватсап», «‎вотсап» или «‎вацап»: проверяем грамотность

В России мессенджер WhatsApp весьма популярен: его используют и в рабочих целях, и для общения с близкими. Чаще всего название этого приложения пишут кириллицей, но далеко не все знают, как же правильно его писать. Оказывается, среди трех популярных вариантов — «‎ватсап», «‎вотсап» и «‎вацап» — правильный только один.

Почему возникают сложности с написанием

Само название представляет собой игру слов. Оно было создано на основе популярного американского выражения what`s up?, которое представляет собой неформальную форму вопроса «как дела?». Только здесь вместо up используется слово app, которое переводится как «‎приложение», чем, собственно, WhatsApp и является.

И дело в том, что подобные слова, как и многие другие заимствования из иностранных языков, попадают в словари с большой задержкой. К тому же, зачастую у них нет русского эквивалента, особенно, если речь идет о названии. В таком случае определить корректное правописание помогают общие правила русского языка.

Изучив их, станет понятно, что грамотные люди используют исключительно один вариант написания. Хотя, в идеале, подобные названия, которые пока не зафиксированы в словаре, лучше все-таки писать латиницей. Но если речь идет не об официальных документах, а о бытовом общении, то допустима и кириллица.

Как же правильно писать

Ответ на самом деле не такой уж очевидный. По правилам транскрипции название этого мессенджера может читаться двумя способами: либо «уотсап», либо «вотсап».

Но транслитерация этого слова совсем другая. Здесь есть только один вариант — «ватсап». В результате у русскоязычных пользователей возникла путаница. В течение нескольких лет в Сети разгорались споры, но со временем правильной была признана одна форма. И это как раз вариант, образованный путем транслитерации, то есть «ватсап», именно через «а».

Нужно ли ставить кавычки

Это зависит от того, как вы используете данное слово. Если к нему прилагается родовое слово (приложение «ватсап», мессенджер «ватсап»), то тогда кавычки нужно ставить. А вот если вы используете его как самостоятельную единицу, то кавычки вообще не нужны. При этом слово можно склонять без каких либо ограничений — скачал ватсап, позвонил по ватсапу, ответил в вотсапе и так далее.

А чтобы запомнить правила было легче, стоит взглянуть на примеры. Так будет проще привыкнуть к тому, что название пишется через гласную «а» и не требует кавычек.

«‎Еще в феврале Андрей поздравил всех в ватсапе с Днем буквы "Ы", но его поздравление до сих пор никто не прочел» ,

, «‎А потом она прислала мне открытку в ватсапе — и я задумался всерьез‎ »,

», «‎Татьяна — девушка консервативная, вся коммуникация только через ватсап», — делится примерами портал «‎Мел».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru