Дождь в Петербурге — не помеха: проверенные советы от местных жителей, как провести «пасмурный отпуск»

Непогода в Северной столице бывает часто, но это не повод сидеть в номере.

Несмотря на прогнозы синоптиков о теплой половине июня и даже открытии купального сезона в это время, у погоды другие планы.

Но даже если за окном дождь, в Петербурге всегда есть чем заняться, ведь город на Неве умеет удивлять и в непогоду.

Дождливый отпуск в Северной столице может стать не менее ярким и запоминающимся, если знать, куда пойти и что посмотреть. Расскажем, как провести время с пользой и удовольствием, даже если за окном льет дождь.

Музеи — спасение от непогоды и кладезь впечатлений

Петербург — настоящая музейная столица России. Если за окном дождь, самое время отправиться в Эрмитаж. Этот легендарный музей занимает целый дворцовый комплекс и предлагает более трех миллионов экспонатов.

Кроме Эрмитажа в Северной столице множество других музеев, где так же можно интересно провести пол дня и не заметить, как пролетело время.

Например, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» с выставкой костюмов «Прекрасной эпохи» — здесь можно прикоснуться к истории моды и почувствовать дух XIX века.

Если хочется чего-то необычного — посетите Петербургский океанариум, где подводный мир оживает прямо перед глазами, и дождь за стеклом кажется совсем не страшным.

Кино и театр — уют и атмосфера

Местные жители рекомендуют в дождливую погоду отправиться в старинные кинотеатры, например, «Родина», «Дом Кино» или «Аврора». Здесь вы сможете не только посмотреть фильм, но и насладиться особой атмосферой исторических залов с их ретро-декором.

Театры Петербурга расположены компактно в центре, и летом, хоть афиша может быть не очень насыщенной, всегда можно найти интересные концерты или спектакли.

Прогулки на теплоходах — город с необычного ракурса

Если дождь не слишком сильный, водные экскурсии по рекам и каналам — отличный вариант. Современные теплоходы оборудованы закрытыми панорамными салонами с удобными креслами, где можно наслаждаться видами Петербурга, не промокая.

С воды открываются уникальные виды на Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Медный всадник, а аудиогиды расскажут массу интересных историй. Получается та же прогулка, но с необычного ракурса.

В баре теплохода можно выпить чай или кофе, рассматривая отражения города в мокрых улицах. А если дождь прекратится, можно выйти на открытую палубу и сделать атмосферные фотографии.

Обзорные экскурсии на автобусах с панорамными окнами

Для тех, кто не хочет промокать и при этом увидеть как можно больше, подойдут обзорные экскурсии на двухэтажных автобусах с панорамными окнами.

Можно выходить на остановках, чтобы быстро заглянуть в интересные места, а потом продолжить маршрут. А после насыщенного дня отправиться в кофейню и насладиться видами города оттуда.

Дождь в Петербурге — не повод сидеть в номере и скучать. Это шанс посмотреть город с другой стороны — через призму музеев, театров, уютных кофеен и даже с воды.

В непогоду Петербург становится особенно атмосферным, а его культурные сокровища раскрываются по-новому.

Так что берите зонтик, надевайте удобную обувь и отправляйтесь навстречу приключениям — даже в дождливый день в Северной столице есть чем заняться и что увидеть.