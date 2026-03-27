Как работает храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?

Храм Спаса на крови в Санкт-Петербурге открыт для посетителей ежедневно, кроме среды.

Храм Воскресения Христова, известный как Спас на Крови, в Санкт-Петербурге — это уникальный мемориальный комплекс, который одновременно является действующим православным храмом и музеем. Он расположен на набережной канала Грибоедова (ранее — Екатерининского канала), где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II.

Режим работы и посещение

Основное рабочее время: ежедневно с 10:00 до 18:00, среда — выходной день. Кассы закрываются на полчаса раньше.

Вечерние программы: с 1 мая по 30 сентября проводятся вечерние экскурсии с 18:00 до 21:30 (среда — выходной).

Богослужения: расписание публикуется на официальном сайте. Обычно божественная литургия начинается в 7:20, всенощное бдение — в 18:00. Во время богослужений вход свободный.

Билеты:

полный билет — 450 рублей;

для посетителей от 7 до 18 лет, пенсионеров, студентов — 200 рублей;

входной билет в вечернее время — 600 рублей;

аудиогид доступен на нескольких языках — 200 рублей.

Билет включает небольшую экскурсию. При входе нужно немного подождать, пока соберётся группа.

Особенности функционирования

Спас на Крови — это филиал Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В нём представлены экспозиции, посвящённые истории создания храма, личности Александра II и его реформам, а также архитектурным и художественным особенностям здания. Посетители могут увидеть уникальные мозаичные композиции, место гибели императора и другие реликвии.

Среди сохранившихся артефактов — камни булыжной мостовой, на которые упал смертельно раненный Александр II, плиты тротуара и фрагмент решётки Екатерининского канала.

Мозаики Спаса на Крови — одна из крупнейших коллекций в Европе. Их общая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Над созданием шедевров трудились более 30 художников, включая Васнецова, Нестерова, Рябушкина.

