Как работает зоопарк в Санкт-Петербурге?
Как работает зоопарк в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 23 января 2026 10:10
Санкт-Петербург, зоопарк, вывеска
Как работает зоопарк в Санкт-Петербурге?
Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге работает ежедневно с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00). Режим единый круглый год — без выходных и праздничных корректировок. Добираться удобно от станций метро «Горьковская» или «Спортивная».

Какая стоимость посещения зоопарка?

В зоопарке действуют следующие тарифы:
• взрослый билет — 600 рублей;
• детский (от 7 до 18 лет) — 300 рублей;
• льготный (для пенсионеров, инвалидов II и III групп, студентов очной формы) — 300 рублей.

Дети до 7 лет, дети инвалиды, инвалиды I группы, ветераны ВОВ и некоторые другие категории посетителей проходят бесплатно — при предъявлении подтверждающих документов.

Перед визитом рекомендую заглянуть на официальный сайт зоопарка: там публикуют актуальную информацию о закрытых на профилактику вольерах и специальных мероприятиях.

Вопросы о Петербурге
