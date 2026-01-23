Как работает зоопарк в Санкт-Петербурге?

Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге работает ежедневно с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00). Режим единый круглый год — без выходных и праздничных корректировок. Добираться удобно от станций метро «Горьковская» или «Спортивная».

Какая стоимость посещения зоопарка?

В зоопарке действуют следующие тарифы:

• взрослый билет — 600 рублей;

• детский (от 7 до 18 лет) — 300 рублей;

• льготный (для пенсионеров, инвалидов II и III групп, студентов очной формы) — 300 рублей.

Дети до 7 лет, дети инвалиды, инвалиды I группы, ветераны ВОВ и некоторые другие категории посетителей проходят бесплатно — при предъявлении подтверждающих документов.