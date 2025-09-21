Городовой / Общество / Как символ @ стал собакой, если он напоминает букву «а» с хвостиком
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Как символ @ стал собакой, если он напоминает букву «а» с хвостиком

Опубликовано: 21 сентября 2025 16:30
собака
Как символ @ стал собакой, если он напоминает букву «а» с хвостиком
Фото: Городовой.ру

Возник задолго до появления Сети.

Изначально знак появился в средневековых рукописях: переписчики сокращали латинское «ad» («к», «на») в виде закрученной буквы. В торговых документах Средиземноморья он обозначал амфору или «арробу» — меру веса.

Позже англичане закрепили за ним практическое значение: «at» — «по цене», и именно так он попал на клавиатуры пишущих машинок.

Настоящая слава пришла к символу в 1971 году, когда инженер Рэй Томлинсон выбрал его для разделения имени и хоста в первых email-адресах. Это решение определило цифровую судьбу @, сделав его ключом к идентификации пользователей в сети.

В России символ получил прозвище «собака» — якобы за схожесть со свернувшимся в клубок псом на старых шрифтах. Были и конкурирующие версии: «ухо», «лягушка», «бублик». Но именно «собака» закрепилась в языке вместе с бурным развитием рунета в 1990-е. Дополнительную роль сыграл Фидонет, где @ часто ассоциировался с изображением пса в ASCII-графике.

Сегодня «собачка» живёт во всех сферах: в почте, социальных сетях (упоминания через @), в программировании (Python, Java, PHP), в дизайне логотипов и даже в азбуке Морзе. Нью-Йоркский MoMA признал символ произведением искусства и включил его в постоянную коллекцию.

Так что @ — это уже не просто технический знак, а универсальная икона цифровой эпохи, которую каждый называет по-своему: кто-то «собака», кто-то «at», кто-то просто буква «А».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще