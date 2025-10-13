Как в Петрограде власть взяли большевики: главные факты Октябрьского восстания

В ночь с 24 на 25 октября (по новому стилю — с 6 на 7 ноября) 1917 года Петроград стал ареной решающего сражения за власть. Красная гвардия, солдаты и матросы Балтийского флота под руководством Военно-революционного комитета свергли Временное правительство. Так началась новая эпоха — власть Советов.

Что предшествовало

К осени 1917 года Временное правительство теряло поддержку, солдаты не хотели на фронт, рабочие бастовали. Ленин из подполья требовал немедленного восстания, а Троцкий готовил его под видом «обороны революции». В Смольном создали Военно-революционный комитет — именно он и стал штабом будущего переворота.

Интересные факты:

План восстания утвердили всего за две недели до его начала.

Штаб восставших располагался в Смольном институте, откуда и шли все приказы.

Ключевые объекты города — мосты, телеграф, вокзалы — заняли без единого выстрела.

Крейсер «Аврора» выстрелил холостым снарядом — сигналом к штурму Зимнего дворца.

Во дворце в тот момент находился женский ударный батальон — его участниц после штурма разоружили.

Вся операция заняла меньше суток, погибло всего шесть человек, отмечают на Ruwiki.

Чем всё закончилось

К утру 26 октября Зимний дворец пал, министров Временного правительства арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. В тот же день II Съезд Советов объявил о переходе власти к Советам и назначил новое правительство — Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным.

Октябрьское вооружённое восстание стало кульминацией революции 1917 года и навсегда изменило историю России.