Курорт мечты у Петербурга: где и когда появится новый горнолыжный проект с аквапарком
Курорт мечты у Петербурга: где и когда появится новый горнолыжный проект с аквапарком

Опубликовано: 13 октября 2025 16:00
Горнолыжный курорт
Курорт мечты у Петербурга: где и когда появится новый горнолыжный проект с аквапарком
globallookpress/ Nikolay Ivaschenko

Новый проект обещает стать центром активного отдыха и развлечений, доступным и удобным для всех желающих.

Новый горнолыжный курорт с аквапарком появится в Ленинградской области и станет самым крупным курортом такого рода на Северо-Западе России.

Общий бюджет проекта — около 14 миллиардов рублей, 10 из них будет привлечена по льготной кредитной программе, сообщают Ведомости.

Что построят на курорте

Курорт займет площадь свыше 200 гектаров. Здесь появятся:

  • Горнолыжные трассы для сноуборда, горных и беговых лыж общей протяженностью 20 километров с перепадом высот 170 метров.

  • Аквапарк — место для отдыха и развлечений в любое время года.

  • Семь отелей разной категории от трех до пяти звезд с общей вместимостью около 2000 человек.

  • Спортивные объекты: теннисные корты и, возможно, спортивная арена для соревнований и мероприятий.

Планируется, что курорт будет принимать до миллиона посетителей в год.​

Правительство Ленинградской области построит новую дорогу к курорту, добраться до комплекса можно будет примерно за час от Петербурга.

Сроки и этапы строительства

Строительство нового курорта планируют начать в 2026 году. Его реализация рассчитана на пять лет.

Сейчас идут подготовительные работы, в проект также планируют привлекать дополнительных инвесторов, пишет Волен.

Курорт в контексте региона

На сегодняшний день в Ленинградской области уже действуют 11 горнолыжных курортов, среди которых «Золотая долина», «Красное Озеро», «Охта-Парк», «Игора» и другие.

Новый курорт в Коробицыно планируют сделать всесезонным, чтобы отдыхать можно было и зимой, и летом, совмещая активные виды спорта с семейным отдыхом и развлечениями.​

Курорт в Горской

Ранее сообщалось, что рядом с Северной столицей появится туристический кластер «Санкт-Петербург Марина». Его построят недалеко от поселка Лисий нос.

Именно там может появиться самая большая в Европе яхтенная марина, пишет ДП.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
