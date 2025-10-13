Курорт мечты у Петербурга: где и когда появится новый горнолыжный проект с аквапарком

Новый горнолыжный курорт с аквапарком появится в Ленинградской области и станет самым крупным курортом такого рода на Северо-Западе России.
Общий бюджет проекта — около 14 миллиардов рублей, 10 из них будет привлечена по льготной кредитной программе, сообщают Ведомости.
Что построят на курорте
Курорт займет площадь свыше 200 гектаров. Здесь появятся:
-
Горнолыжные трассы для сноуборда, горных и беговых лыж общей протяженностью 20 километров с перепадом высот 170 метров.
-
Аквапарк — место для отдыха и развлечений в любое время года.
-
Семь отелей разной категории от трех до пяти звезд с общей вместимостью около 2000 человек.
-
Спортивные объекты: теннисные корты и, возможно, спортивная арена для соревнований и мероприятий.
Планируется, что курорт будет принимать до миллиона посетителей в год.
Правительство Ленинградской области построит новую дорогу к курорту, добраться до комплекса можно будет примерно за час от Петербурга.
Сроки и этапы строительства
Строительство нового курорта планируют начать в 2026 году. Его реализация рассчитана на пять лет.
Сейчас идут подготовительные работы, в проект также планируют привлекать дополнительных инвесторов, пишет Волен.
Курорт в контексте региона
На сегодняшний день в Ленинградской области уже действуют 11 горнолыжных курортов, среди которых «Золотая долина», «Красное Озеро», «Охта-Парк», «Игора» и другие.
Новый курорт в Коробицыно планируют сделать всесезонным, чтобы отдыхать можно было и зимой, и летом, совмещая активные виды спорта с семейным отдыхом и развлечениями.
Курорт в Горской
Ранее сообщалось, что рядом с Северной столицей появится туристический кластер «Санкт-Петербург Марина». Его построят недалеко от поселка Лисий нос.
Именно там может появиться самая большая в Европе яхтенная марина, пишет ДП.