Городовой / Город / Фасад с фамилией, стены с тайнами: особняк Копец на Петроградке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Адрес из четырёх слов в Петербурге: где стоит аптека из стихотворения Блока Город
«Волшебная платформа 9 ¾» по-петербургски: где в Северной столице находится потайная станция не для маглов Город
Дом с тайным знаком: особняк архитектора Шрётера на Мойке Город
Октябрь без дождя и потепление: ждать ли в Петербурге снег Общество
Он родился летом 1819-го: что предсказали звёзды Исаакиевскому собору Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Фасад с фамилией, стены с тайнами: особняк Копец на Петроградке

Опубликовано: 13 октября 2025 14:45
"Копец"
Фасад с фамилией, стены с тайнами: особняк Копец на Петроградке
Городовой ру

Особняк пережил и купеческий быт, и громкие философские дискуссии.

На Малом проспекте Петроградской стороны есть дом, который невозможно спутать ни с каким другим. Над его входом и сегодня можно прочесть выбитое в камне слово: "Копец".

Петербург редко хранит на фасадах имена владельцев, и тем заметнее эта скромная надпись, пережившая революции и смену эпох.

Купеческий след

Первые каменные стены здесь появились ещё в XIX веке — особняк купца Алексея Дылева, сына известного скульптора-лепщика. Говорят, лепнина дома была настолько изящной, что сам хозяин любил показывать её гостям как семейную гордость.

Владелица с фамилией на камне

В 1903 году дом перешёл к Анастасии Николаевне Копец, супруге статского советника. Она заказала перестройку: фасады сделали сдержаннее, во дворе появился корпус доходного дома. А главное — над парадной дверью установили фамилию.

Новая жизнь в старых стенах

После революции особняк обрёл другую судьбу. В 1920-е годы в доме Копец собирался воскресный кружок. Его участники — философ Михаил Бахтин, историк Николай Анциферов и многие другие — пытались соединить религию и революцию. Вскоре кружок был разогнан, а многие участники оказались под следствием.

Дом сегодня

В XXI веке дом признали объектом культурного наследия. Несмотря на трещины и предписания реставраторов, он продолжает хранить свою главную тайну — имя на фасаде, которое будто возвращает Петербург в прошлое.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще