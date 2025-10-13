Фасад с фамилией, стены с тайнами: особняк Копец на Петроградке

На Малом проспекте Петроградской стороны есть дом, который невозможно спутать ни с каким другим. Над его входом и сегодня можно прочесть выбитое в камне слово: "Копец".

Петербург редко хранит на фасадах имена владельцев, и тем заметнее эта скромная надпись, пережившая революции и смену эпох.

Купеческий след

Первые каменные стены здесь появились ещё в XIX веке — особняк купца Алексея Дылева, сына известного скульптора-лепщика. Говорят, лепнина дома была настолько изящной, что сам хозяин любил показывать её гостям как семейную гордость.

Владелица с фамилией на камне

В 1903 году дом перешёл к Анастасии Николаевне Копец, супруге статского советника. Она заказала перестройку: фасады сделали сдержаннее, во дворе появился корпус доходного дома. А главное — над парадной дверью установили фамилию.

Новая жизнь в старых стенах

После революции особняк обрёл другую судьбу. В 1920-е годы в доме Копец собирался воскресный кружок. Его участники — философ Михаил Бахтин, историк Николай Анциферов и многие другие — пытались соединить религию и революцию. Вскоре кружок был разогнан, а многие участники оказались под следствием.

Дом сегодня

В XXI веке дом признали объектом культурного наследия. Несмотря на трещины и предписания реставраторов, он продолжает хранить свою главную тайну — имя на фасаде, которое будто возвращает Петербург в прошлое.