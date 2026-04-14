Как восстановить детскую карту Санкт-Петербурга при утере?

В случае утери детской карты в Санкт-Петербурге нужно обратиться в банк.

Если детская карта потеряна, её можно восстановить. Процедура несложная, но требует оперативного обращения в банк и соблюдения нескольких шагов.

Что делать при утере карты

Немедленно заблокируйте карту. Это можно сделать несколькими способами:

позвоните в круглосуточный контактный центр банка по телефону 8 (812) 329-50-50;

лично посетите любое подразделение банка;

через интернет-банк или мобильное приложение банка.

Блокировка приостановит действие карты, чтобы ею не смогли воспользоваться посторонние.

Подайте письменное заявление в банк. Устное заявление об утрате карты нужно подтвердить письменным обращением в течение 5 дней.

Обратитесь в банк для заказа новой карты. Это можно сделать:

лично при посещении любого офиса банка «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;

по телефону 8 (812) 329-50-50.

При себе необходимо иметь паспорт.

Важные нюансы

Перевыпуск карты бесплатный. В отличие от некоторых других банковских продуктов, восстановление детской карты не предполагает платы за изготовление.

Срок изготовления. Новая карта будет готова до 2 рабочих дней.

Кто может получить карту. Получить новую карту может держатель при предъявлении паспорта или доверенное лицо при наличии паспорта и нотариальной доверенности.

Ограничения по возрасту. Детская карта действительна, пока ребёнку не исполнится 7 лет и 3 месяца. Если срок действия карты истёк, а ребёнку уже исполнилось 7 лет и 3 месяца, счёт закрывается, а неиспользованный остаток возвращается в бюджет города. В этом случае нужно обращаться в Городской информационно-расчётный центр (ГИРЦ).

Дополнительные сведения

Детская карта предназначена для получения детских пособий из бюджета Санкт-Петербурга. По ней можно покупать товары детского ассортимента в специализированных магазинах (детское питание, одежду, игрушки и т. д.). Счёт карты нельзя пополнить или обналичить.

