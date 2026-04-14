Можно ли посетить павильон «Каменное зало» в Ораниенбауме?

Павильон «Каменное зало» в Ораниенбауме — это памятник архитектуры середины XVIII века, который пережил несколько эпох и трансформаций. Расположен в Верхнем парке между Большим Меншиковским дворцом и павильоном Катальной горки, на краю естественной возвышенности. В 2026 году павильон закрыт на реставрацию.

История создания

«Каменное зало» построили в 1749–1751 годах. Автор проекта доподлинно неизвестен, вероятно, им был Франческо Б. Растрелли. По другой версии, здание создал Михаил Земцов, а Растрелли лишь перестраивал его позже. Изначально павильон состоял из каменного дома и примыкающих к нему Г-образных деревянных флигелей.

Павильон предназначался для концертов, маскарадов и танцев в дни пребывания в Ораниенбауме великого князя Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III) и его супруги — великой княгини Екатерины Алексеевны. В документах 1750-х годов здание именовали то Новым дворцом, то Маскарадным, а затем — Концертным. В центральном каменном здании был устроен большой зал со сценой.

В дни праздников перед павильоном накрывали столы, которые подсвечивали цветными фонариками. Уходящая в парк аллея становилась сценой для представлений. Здесь отмечались именины годовалого сына Екатерины Алексеевны — великого князя Павла Петровича, а также дни рождения Петра Фёдоровича.

Перестройки и новые функции

На протяжении XIX–XX веков павильон неоднократно перестраивался. В 1808 году его передали сухопутному военному госпиталю, где в период Отечественной войны 1812 года размещали раненых. В 1824 году под руководством Василия Стасова провели реконструкцию: деревянные флигели разобрали, а центральный объём сохранили как самостоятельное сооружение. Именно тогда здание получило название «Каменное зало».

В середине XIX века хозяйкой Ораниенбаума стала великая княгиня Елена Павловна. Она родилась в Германии и воспитывалась в лютеранской вере. По её настоянию в 1843 году «Каменное зало» перестроили под лютеранскую кирху во имя Святой Елены. Здесь по воскресным дням проходили богослужения, играл орган. В 1902 году архитектор О. Паульсон надстроил над западной частью здания каменную колокольню, которая была снесена в 1967 году.

В 1960-х годах архитектор М. М. Плотников воссоздал здание в предполагаемом изначальном виде в стиле елизаветинского барокко. Апсида с восточной стороны и ризалит с западной до сих пор напоминают о времени, когда парковый павильон служил храмом.

Современное использование

С 1980-х годов павильон использовали как выставочно-концертный зал. В экспозиции музея «Каменное зало» представлены произведения скульптуры из исторической коллекции Ораниенбаума. Летом в павильоне проходили концерты классической музыки, праздники и выставки, работал интерактивный кинотеатр.

В 2026 году, пока «Каменное зало» закрыто на реставрацию, концерты, которые обычно проходили в нём, временно перенесли в Японский павильон Большого Меншиковского дворца.

