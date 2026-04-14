Аппетитная закуска из тунца на помидорах: это блюдо спасёт стол всего за 10 минут до визита гостей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Haval впереди: китайцы штурмуют петербургский авторынок Город
Не только на дачу: 5 городов России, куда можно поехать на майские праздники – по карману пенсионерам Полезное
Можно ли посетить павильон «Каменное зало» в Ораниенбауме? Вопросы о Петербурге
Капремонт петербургских артерий: Невский и Литейный мосты ждут обновления за миллиард Город
"Принцесса" на праздничном столе: салат, который съедается до последней ложки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Аппетитная закуска из тунца на помидорах: это блюдо спасёт стол всего за 10 минут до визита гостей

Опубликовано: 14 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Аппетитная закуска из тунца на помидорах: это блюдо спасёт стол всего за 10 минут до визита гостей
Аппетитная закуска из тунца на помидорах: это блюдо спасёт стол всего за 10 минут до визита гостей
Городовой ру
Когда нужно что-то быстро накрыть на стол перед приходом гостей, эта закуска выручает.

Рецептом аппетитной закуски из тунца поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты

консервированный тунец — 1 банка, помидоры — 2 шт., огурец — 1 шт., варёные яйца — 3 шт., майонез — 200 г, чеснок — 2 зубчика, зелёный лук — по вкусу, укроп — по вкусу

Приготовление

Помидоры тщательно мою и нарезаю толстыми кружочками. Лучше выбирать плотные и мясистые плоды — они хорошо держат форму и не выделяют слишком много сока.

Консервированный тунец аккуратно откидываю на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость, затем перекладываю в миску и разминаю вилкой, оставляя небольшую текстуру. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю с майонезом. Часть получившегося соуса добавляю к тунцу и тщательно перемешиваю до однородности.

На каждый кружок помидора выкладываю слой тунца, аккуратно распределяя его ложкой. Огурец нарезаю мелким кубиком (при необходимости очищаю от кожуры) и выкладываю поверх рыбы, добавляя совсем немного майонезного соуса для сочности.

Варёные яйца натираю на мелкой тёрке и равномерно распределяю следующим слоем. Сверху добавляю ещё небольшое количество майонеза.

Зелёный лук и укроп мелко нарезаю и щедро посыпаю каждую порцию. Готовую закуску аккуратно перекладываю на тарелку и убираю в холодильник на 10 минут, чтобы слои слегка пропитались и вкус стал более гармоничным.

Примерное время приготовления: 20 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью