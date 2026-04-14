Аппетитная закуска из тунца на помидорах: это блюдо спасёт стол всего за 10 минут до визита гостей

Рецептом аппетитной закуски из тунца поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты
консервированный тунец — 1 банка, помидоры — 2 шт., огурец — 1 шт., варёные яйца — 3 шт., майонез — 200 г, чеснок — 2 зубчика, зелёный лук — по вкусу, укроп — по вкусу
Приготовление
Помидоры тщательно мою и нарезаю толстыми кружочками. Лучше выбирать плотные и мясистые плоды — они хорошо держат форму и не выделяют слишком много сока.
Консервированный тунец аккуратно откидываю на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость, затем перекладываю в миску и разминаю вилкой, оставляя небольшую текстуру. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю с майонезом. Часть получившегося соуса добавляю к тунцу и тщательно перемешиваю до однородности.
На каждый кружок помидора выкладываю слой тунца, аккуратно распределяя его ложкой. Огурец нарезаю мелким кубиком (при необходимости очищаю от кожуры) и выкладываю поверх рыбы, добавляя совсем немного майонезного соуса для сочности.
Варёные яйца натираю на мелкой тёрке и равномерно распределяю следующим слоем. Сверху добавляю ещё небольшое количество майонеза.
Зелёный лук и укроп мелко нарезаю и щедро посыпаю каждую порцию. Готовую закуску аккуратно перекладываю на тарелку и убираю в холодильник на 10 минут, чтобы слои слегка пропитались и вкус стал более гармоничным.
Примерное время приготовления: 20 минут
