Не только на дачу: 5 городов России, куда можно поехать на майские праздники – по карману пенсионерам

Пенсионеры в России, вопреки стереотипам, отдыхают в майские праздники и летом не только на даче. Некоторые очень любят путешествовать. Если бюджет не позволяет уезжать далеко и надолго, то хотя бы на несколько дней выезжать в другие города вполне реально. Городовой рассказывает, куда чаще всего ездят российские пенсионеры, поклонники внутреннего туризма.

Пенсионеры путешествуют довольно часто, выбирая города, в которых можно спокойно гулять, дышать чистым воздухом, ходить в музеи, наслаждаться природой и архитектурой. Пять направлений, популярных у пенсионеров:

Кисловодск

Кисловодск, город-курорт в Ставропольском крае. Сюда пенсионеры ездят поправить здоровье: ходить по терренкурам, пить минеральные воды. В городе огромный парк, один из крупнейших в Европе, где можно гулять по несколько часов и наслаждаться чистым воздухом, не чувствуя усталости. Всё продумано: дорожки, лавочки, источники, кафе.

Ессентуки

Еще один курортный город Ставропольского края. Город маленький, тихий, более размеренный. Главные плюсы — бюветы с минеральной водой «Ессентуки No4» и No17, бесплатные для всех желающих. Курортный парк с ровными дорожками, лавочками и тенистыми аллеями. Для пенсионеров часто доступны льготные путёвки в санатории.

Ярославль

В Ярославль едут, чтобы познакомиться поближе с историей Древней Руси. Город благоустроенный, не слишком большой, не перегруженный. Центр компактный, можно спокойно гулять, следуя продуманными туристическими маршрутами, и наслаждаться красотой. В Ярославль удобно добираться поездом, он недалеко от Москвы. Пенсионеры ценят и то, что цены на размещение здесь заметно ниже, чем на распиаренных курортах и в обеих столицах.

Старица

Маленький город в Тверской области на высоком берегу Волги. Здесь всего 7 тысяч жителей, и время течёт совсем по-другому. Туристическая ценность Старицы — пешеходные маршруты вдоль реки с видами на белокаменные храмы и купеческие особняки. Нет шума, нет толп туристов. Только Волга, тишина и удивительное ощущение, что ты попал в XIX век.

Что посмотреть в Старице? Свято-Успенский монастырь на въезде в город, старинные каменоломни. Весь центр обходится за пару часов неспешным шагом. Обед в местной столовой — рублей 300. Жильё с видом на Волгу реально найти за 1500–2000 рублей в сутки.

Зеленоградск

Небольшой город на Балтийском море, будто специально создан для спокойных прогулок. Длинная набережная, ровные улицы, много лавочек, чистый воздух, курорт без толп туристов. Можно просто идти вдоль моря, пить кофе, есть булочку из местной кондитерской и смотреть на воду, никуда не спешить и любоваться многочисленными местными кошками и немецкой архитектурой.

Все эти места обожают туристы старшего возраста. Поехать в них на несколько дней могут себе позволить и многие пенсионеры. Поездка выйдет дешевле, если ехать после майских праздников, когда большая часть туристов вернется к работе.

