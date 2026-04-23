Какая глубина Ладожского озера?

Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоём Европы, расположенный на границе Ленинградской области и Республики Карелии. Его глубина варьируется в зависимости от части озера, а рельеф дна формировался под влиянием ледников и тектонических процессов.

Глубина озера

Наибольшая глубина Ладожского озера достигает 230 метров. Она зафиксирована в северной части озера, к западу от острова Валаам. В этом районе дно отличается сложным рельефом с глубокими впадинами, разделёнными подводными возвышенностями и хребтами.

Средняя глубина озера составляет около 46,9 метра.

В южной части глубина значительно меньше — от 20 до 70 метров. Дно здесь более ровное, представляет собой мелководное плато, плавно понижающееся к центру.

Особенности рельефа дна

Рельеф дна Ладожского озера неоднороден и имеет сложное строение. Для северной части характерно чередование глубоких впадин и более мелководных участков. Площадь наиболее глубоководной (свыше 100 метров) северо-западной части составляет 2079 км². Дно южной части более сглаженное, с площадью литорали (глубина менее 8,5 метра) около 2770 км².

На дне северной части обнаружены 16 обособленных впадин с глубинами более 140 метров. Многие из них совпадают с разломами рифейского возраста. Уклоны во впадинах — самые максимальные из всех лимнических районов озера.

Интересные факты

Происхождение озера. Ладожское озеро возникло из Ладожского залива Балтийского приледникового озера около 10,3 тысячи лет назад. Современные очертания оно приобрело примерно 4–2,7 тысячи лет назад, когда образовалась река Нева. Существует также гипотеза о том, что северная часть озера — кратер метеорита, а остальная часть занимает часть кальдеры вулканического происхождения.

Шхеры и острова. В Ладожском озере насчитывается около 660 островов. Наиболее известны Валаамский архипелаг, острова Коневец, Мантсинсаари и другие. Шхеры — это скопления скалистых островков, образовавшихся под действием ледника.

Подводные звуки. С 1990-х годов на Ладоге фиксируют странные подводные звуки, которые называют «баррантидами». Очевидцы описывают их как гул, вибрации или «кипение воды». Эти явления иногда сопровождаются появлением плотного тумана и потемнением неба. Учёные до сих пор не могут полностью объяснить этот феномен.

Затонувшие объекты. На дне озера обнаружены затонувшие корабли и техника. Например, в 2021 году в Монастырской бухте острова Валаам нашли ранее неизвестный старинный корабль. Также известно о катастрофе баржи №752 в 1941 году, которая перевозила эвакуируемых из блокадного Ленинграда.

Уникальная фауна. В Ладожском озере обитает ладожская кольчатая нерпа — единственный в Европе пресноводный тюлень, занесённый в Красную книгу России. Также здесь встречаются редкие виды рыб, например, ладожский рипус и четырёхрогий бычок — реликт ледниковой эпохи.

Температурный режим. Летом поверхностный слой воды в южной части озера прогревается до +17…+22 °C, но в северной, глубоководной части температура редко поднимается выше +14…+16 °C. На глубине более 50 метров вода остаётся холодной круглый год — её температура не превышает +4…+6 °C.