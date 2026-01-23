Какая площадь города Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург занимает площадь около 1 439 км² — это как если бы вы развернули карту и накрыли ею примерно полторы тысячи квадратных километров жизни: с набережными, парками, мостами и кварталами, где каждый уголок хранит свою историю.

Для наглядности: это ощутимо меньше Москвы (2 511 км²) или Люксембурга (2 586 км²). При этом Петербург умудряется вместить в себя и имперский размах, и камерную уютность — от просторов Невской губы до тихих двориков колодцев.

Что значит эта цифра на практике?

1 439 км² — это:

примерно 143 900 гектаров, где каждый гектар — это потенциальное пространство для жизни, работы или отдыха;

свыше 100 островов (да да, Петербург — город архипелаг!), соединённых мостами и переправами;

десятки рек и каналов (общая протяжённость водной сети — более 300 км), которые не только украшают город, но и влияют на его планировку и транспортную систему.