Какая площадь города Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург занимает площадь около 1 439 км² — это как если бы вы развернули карту и накрыли ею примерно полторы тысячи квадратных километров жизни: с набережными, парками, мостами и кварталами, где каждый уголок хранит свою историю.
Для наглядности: это ощутимо меньше Москвы (2 511 км²) или Люксембурга (2 586 км²). При этом Петербург умудряется вместить в себя и имперский размах, и камерную уютность — от просторов Невской губы до тихих двориков колодцев.
Что значит эта цифра на практике?
1 439 км² — это:
- примерно 143 900 гектаров, где каждый гектар — это потенциальное пространство для жизни, работы или отдыха;
- свыше 100 островов (да да, Петербург — город архипелаг!), соединённых мостами и переправами;
- десятки рек и каналов (общая протяжённость водной сети — более 300 км), которые не только украшают город, но и влияют на его планировку и транспортную систему.
Для сравнения: где ещё можно «разместить» Петербург
- Если мысленно перенести город на юг, он занял бы площадь, сравнимую с двумя Сочи (около 700 км²);
- В масштабах Европы это примерно как три Вены (415 км²) или 14 Барселон (101 км²);
- А если представить его как квадрат, то это был бы участок со стороной около 38 км — почти как расстояние от центра до Пушкина или Сестрорецка.