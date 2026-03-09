Городовой / Вопросы о Петербурге / Какая станция метро в Красносельском районе Санкт-Петербурга?
Какая станция метро в Красносельском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 9 марта 2026 14:25
 Проверено редакцией
Какая станция метро в Красносельском районе Санкт-Петербурга?
В Красносельском районе Санкт-Петербурга в конце декабря 2025 года открылась станция «Юго-Западная».

Единственная станция метро в Красносельском районе Санкт-Петербурга — «Юго-Западная». Она открылась 26 декабря 2025 года и стала первой станцией метро в этом районе. Расположена на пересечении проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова.

Интересные факты о станции

Глубина заложения — 55 метров. Это достаточно глубокая станция, но не рекордная для петербургского метро.

Архитектурные детали. Вестибюль станции облицован мрамором светлых оттенков. Встроенные в потолок светильники расходятся лучами от центра к углам. Деление арок напоминает ленту государственных военных наград — ордена «Святого Георгия» и «Георгиевского креста», а цвет — оружейную сталь.

Название. Станция получила название из-за своего расположения в юго-западной части города.

История строительства. До открытия «Юго-Западной» Красносельский район был одним из немногих в Петербурге, где не было метро. Ближайшая станция «Проспект Ветеранов» находилась в Кировском районе. Строительство станции было долгожданным событием для жителей района, где активно велась застройка в 2010-х годах.

Перспективы развития. «Юго-Западная» — часть Красносельско-Калининской (шестой, «коричневой») линии метро. В планах — продление линии на запад до Сосновой Поляны с промежуточными станциями «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Красносельская». Это должно улучшить транспортную доступность всего юго-запада города.

Пассажиропоток. Участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» (ещё одной станции шестой линии) способен пропускать до 221 тысячи человек в сутки.

Автор:
Пономарева Дарина
