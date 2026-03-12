Городовой / Город / Рекорд 1921 года: Санкт-Петербург готовит серию температурных сенсаций
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рекорд 1921 года: Санкт-Петербург готовит серию температурных сенсаций

Опубликовано: 12 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Сегодня столбики термометров могут перевалить за +7,3 градуса.

В среду в Санкт-Петербурге был установлен температурный рекорд: воздух поднялся до +10,9 °C. Однако это еще не максимум — в четверг город может превзойти отметку +7,3 °C, действующую с 1921 года, прогнозирует Михаил Леус из центра «Фобос».​

По мнению синоптика, такая погода больше похожа на апрельскую, чем на мартовскую.

Главный синоптик Александр Колесов ранее отмечал, что аномальное тепло продлится до субботы с возможным пиком до +12 °C. Рекорды могут обновляться три дня подряд: 13 марта — +8 °C, 14 марта — около +10 °C.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью