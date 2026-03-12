Рекорд 1921 года: Санкт-Петербург готовит серию температурных сенсаций

В среду в Санкт-Петербурге был установлен температурный рекорд: воздух поднялся до +10,9 °C. Однако это еще не максимум — в четверг город может превзойти отметку +7,3 °C, действующую с 1921 года, прогнозирует Михаил Леус из центра «Фобос».
По мнению синоптика, такая погода больше похожа на апрельскую, чем на мартовскую.
Главный синоптик Александр Колесов ранее отмечал, что аномальное тепло продлится до субботы с возможным пиком до +12 °C. Рекорды могут обновляться три дня подряд: 13 марта — +8 °C, 14 марта — около +10 °C.