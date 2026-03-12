13 марта день Василия Капельника: вот что категорически нельзя делать в доме – народные приметы, в которые стоит поверить

Обычаи и приметы на день Василия Капельника

В этот день Православная Церковь отмечает память преподобного Василия Декаполита, исповедника. Согласно народному календарю, наступает Василий Капельник (также известный как Василий Теплый или Васильев день). Вспоминаем обычаи, запреты и приметы, связанные с этой датой.

Преподобный Василий Декаполит

В юные годы Василий, уроженец области Декаполис, принял решение посвятить свою жизнь служению Господу, став монахом и учеником преподобного Прокопия Декаполита.

В период правления императора-иконоборца Льва III Исавра (717–741 гг.) инок Василий и его наставник Прокопий были арестованы, подвергнуты пыткам и заключены под стражу. Преподобные провели в заточении длительное время и были освобождены только после кончины императора-еретика. После этого они вернулись к монашеской жизни, наставляя многих на путь веры и добродетели.

Преподобный Василий Декаполит мирно отошел к Господу в 750 году, оставив после себя пример стойкости и преданности православной вере.

Василий Капельник: традиции и обычаи

В этот день традиционно посещали храм для молитвы перед иконой святого Василия. Верующие обращались к преподобному с просьбами об укреплении веры, обретении семейного благополучия, защите от недугов и негативных воздействий, поскольку день считался неблагоприятным.

В народном календаре этот день получил название Капельник. Несмотря на переменчивость ранневесенней погоды, в этот период обычно начиналось таяние снега на крышах, сопровождающееся звуком капели. Существовало поверье: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет».

По длине и толщине сосулек, свисающих с крыш, пытались предсказать будущий урожай. Например, длинные сосульки предвещали обильный урожай льна. Если сосулька падала, задев человека, это считалось знаком удачи. Для сохранения семейного счастья и гармонии сосульки приносили домой, растапливали их, окропляли водой углы жилища, а остатки выливали у входной двери, не вытирая.

Девушки использовали сосульки для гаданий. Для этого они загадывали желание и бросали палку в сосульку.

Если сосулька достигала земли, это предвещало исполнение желания; если она ломалась, ожидались препятствия; если же оставалась целой, загаданное не сбывалось.

Солнечная погода в день Василия Капельника воспринималась с радостью, люди выходили на улицу, чтобы насладиться весенним воздухом. Из леса приносили еловые, сосновые и можжевеловые ветки для укрепления здоровья членов семьи. Также для этих целей заваривали сосновые почки.

Что нельзя делать на Василия Капельника

13 марта строго запрещалась уборка в доме. Существовало поверье, что мытье или подметание полов в этот день может привести к потере счастья, здоровья и благополучия. Например, говорили: «Помоешь пол на Василия — год будешь без денег».

На Руси верили, что в этот день нечистая сила может попытаться проникнуть в дом, принимая облик животных или вселяясь в нечестивых людей. В связи с этим двери надлежало держать закрытыми, а после наступления темноты выход на улицу без острой необходимости исключался.

