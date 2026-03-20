Какие документы нужны для прикрепления к поликлинике в Санкт-Петербурге?

Основными документами для прикрепления к поликлинике в Санкт-Петербурге являются паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Прикрепление к поликлинике в Санкт-Петербурге — это процедура выбора медицинской организации для получения плановой помощи по полису ОМС. Она позволяет получать услуги в удобном для вас учреждении, но имеет ряд нюансов, о которых стоит знать.

Основные документы

Для прикрепления к поликлинике в Санкт-Петербурге понадобятся:

Документ, удостоверяющий личность. Для граждан РФ — паспорт. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.

Полис ОМС (или выписка о полисе).

СНИЛС (при наличии).

Если вы меняете поликлинику по желанию (не из-за смены места жительства), сделать это можно не чаще одного раза в год.

Особые случаи

Для некоторых категорий граждан требуются дополнительные документы:

Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в РФ: паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в РФ: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в РФ в качестве удостоверения личности, вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Беженцы: удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, копия жалобы на решение о лишении статуса беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Как подать заявление

Есть два способа:

Лично в поликлинике. Обратитесь в регистратуру выбранной медорганизации, заполните бланк заявления на имя главного врача. С собой возьмите перечисленные выше документы.

Через «Госуслуги». Потребуется подтверждённая учётная запись. В заявлении укажите данные паспорта и полиса ОМС, адреса регистрации и фактического проживания, выберите поликлинику. Уведомление о прикреплении придёт в личный кабинет в течение 6 рабочих дней.

Важные нюансы

Если вы прописаны и живёте в одном месте, прикрепление к поликлинике по месту регистрации происходит автоматически, без дополнительных действий.

При прикреплении к новой поликлинике вы автоматически открепляетесь от предыдущей. Обслуживаться в двух разных медучреждениях одновременно нельзя.

Поликлиника может отказать в прикреплении, если превышена плановая мощность учреждения (то есть если оно не способно принять больше пациентов).

Если вы хотите прикрепиться к поликлинике не по месту прописки или фактического проживания, может потребоваться дополнительное согласование с учреждением.

При смене места жительства необходимо уведомить страховую компанию в течение 1 месяца.