Какие документы нужны для прикрепления к поликлинике в Санкт-Петербурге?

Прикрепление к поликлинике в Санкт-Петербурге — это процедура выбора медицинской организации для получения плановой помощи по полису ОМС. Она позволяет получать услуги в удобном для вас учреждении, но имеет ряд нюансов, о которых стоит знать.
Основные документы
Для прикрепления к поликлинике в Санкт-Петербурге понадобятся:
- Документ, удостоверяющий личность. Для граждан РФ — паспорт. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении.
- Полис ОМС (или выписка о полисе).
- СНИЛС (при наличии).
Если вы меняете поликлинику по желанию (не из-за смены места жительства), сделать это можно не чаще одного раза в год.
Особые случаи
Для некоторых категорий граждан требуются дополнительные документы:
Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в РФ: паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в РФ: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в РФ в качестве удостоверения личности, вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Беженцы: удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, копия жалобы на решение о лишении статуса беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Как подать заявление
Есть два способа:
- Лично в поликлинике. Обратитесь в регистратуру выбранной медорганизации, заполните бланк заявления на имя главного врача. С собой возьмите перечисленные выше документы.
- Через «Госуслуги». Потребуется подтверждённая учётная запись. В заявлении укажите данные паспорта и полиса ОМС, адреса регистрации и фактического проживания, выберите поликлинику. Уведомление о прикреплении придёт в личный кабинет в течение 6 рабочих дней.
Важные нюансы
Если вы прописаны и живёте в одном месте, прикрепление к поликлинике по месту регистрации происходит автоматически, без дополнительных действий.
При прикреплении к новой поликлинике вы автоматически открепляетесь от предыдущей. Обслуживаться в двух разных медучреждениях одновременно нельзя.
Поликлиника может отказать в прикреплении, если превышена плановая мощность учреждения (то есть если оно не способно принять больше пациентов).
Если вы хотите прикрепиться к поликлинике не по месту прописки или фактического проживания, может потребоваться дополнительное согласование с учреждением.
При смене места жительства необходимо уведомить страховую компанию в течение 1 месяца.
Система ОМС в России работает так, что поликлиники получают финансирование не только за каждый визит пациента, но и в расчёте на количество прикреплённых к ним граждан. От числа прикреплённых пациентов зависит штатное расписание и фонд оплаты труда учреждения. Поэтому иногда поликлиники ограничивают количество новых пациентов, чтобы не превышать плановые показатели.