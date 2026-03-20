Город, в котором нельзя родиться и быть погребённым: где находится и почему в нём такие законы – объяснение удивит

Где находится населенный пункт с чуждыми нам законами

Представьте себе место на Земле, где невозможно ни родиться, ни быть погребенным. Это может показаться сюжетом научно-фантастического фильма, однако такой город действительно существует.

Речь идет о самом северном городе в мире — Лонгйире, расположенном на архипелаге Шпицберген.

Именно в этом месте находится «Всемирное семенохранилище», где хранятся семена всех растений человечества. Однако у Лонгйира есть и другая, гораздо более необычная особенность.

Почему здесь действуют запреты?

Причина проста — вечная мерзлота, которая является определяющим фактором для местных законодательных норм.

Здесь запрещено умирать. Да, вы не ослышались. В случае смерти в Лонгйире тело не будет предано земле. Здесь отсутствуют кладбища, крематории и мемориалы. Дело в том, что тела не разлагаются в условиях вечной мерзлоты. Ученые выражают опасения, что сохранившиеся останки могут стать источником древних вирусов и бактерий, которые могут активизироваться в условиях глобального потепления. В случае серьезного заболевания или приближающейся смерти человека экстренно транспортируют на материк.

А еще здесь не рекомендуется рожать. Беременных женщин за несколько недель до предполагаемой даты родов отправляют в Норвегию. В населенном пункте отсутствуют родильные отделения и квалифицированные специалисты соответствующего профиля.

А есть ли там вообще жизнь?

Безусловно. Численность населения составляет около 2000 человек. Основную часть жителей представляют научные сотрудники, исследователи и туристы, ориентированные на экстремальные виды отдыха.

Однако, существуют определенные особенности, характерные для данного места.

Медвежий патруль.

Белые медведи являются доминирующим видом в этой местности. При выходе за пределы населенного пункта обязательно наличие огнестрельного оружия.

Нулевое налогообложение.

На данной территории отсутствуют НДС и другие виды налогов. Тем не менее, стоимость товаров и услуг достаточно высока.

Двери не запираются.

Данная практика обусловлена не уровнем доверия, а необходимостью из-за возникновения угрозы со стороны диких животных.

Ранее мы рассказали, какой город спрятали в лесу во времена СССР.