Городовой / Полезное / Город, который при СССР спрятали глубоко в лесу. И сделали это не просто так – секрет раскрыт спустя 75 лет
Город, который при СССР спрятали глубоко в лесу. И сделали это не просто так – секрет раскрыт спустя 75 лет

Опубликовано: 19 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Почему город спрятали от посторонних глаз

Представьте себе ситуацию: вы гуляете по лесному массиву — типичному, густому, с высокими деревьями – и неожиданно среди зарослей появляются многоэтажные здания. Не забор, не загородный дом, не заброшенная база отдыха, а полноценный городской ансамбль. Однако он… скрыт.

Протвино возникло не по романтическому стечению обстоятельств, а по решению физиков-ядерщиков. В конце 1950-х годов здесь было принято решение о строительстве гигантского протонного ускорителя У-70 – на тот момент это была передовая техническая разработка мирового уровня. И если вы полагаете, что это была всего лишь крупная труба — нет, это был комплекс с периметром в 1.5 километра.

Строительство осуществлялось в условиях строжайшей секретности. Поэтому место было выбрано в удалении от транспортных магистралей, за лесным массивом. А когда началось возведение жилых кварталов для учёных, возникла дополнительная задача: обеспечить минимальную видимость города с воздуха.

В 1960 году официально стартует строительство ускорителя. Одновременно развивается посёлок Серпухов-7 – именно так до 1965 года именовался будущий город.

В 1963 году здесь был основан Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), ставший градообразующим предприятием Протвино. В 2023 году Протвино был объединен в городской округ с Пущино и Серпуховом, в результате чего утратил статус наукограда. В настоящее время весь Серпуховской городской округ обладает статусом наукограда.

Протвино часто называют «городом прошлого будущего». Архитектурные решения 1960-х годов отражают видение будущего СССР в XXI веке, и некоторые из планов успешно реализованы.

Протвино представляет собой спокойное, зеленое пространство, лишенное излишнего давления и перегруженности. В его девятиэтажках проживают физики, а в некотором удалении расположен гигантский адронный коллайдер, ставший неотъемлемой частью городской мифологии.

Автор:
Ксения Сафрыгина
