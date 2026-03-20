С чем связана история создания «Севкабель Порта»?

«Севкабель Порт» — пример успешной ревитализации промышленной зоны, где не только сохранили историческое наследие, но и сделали место драйвером развития района.

«Севкабель Порт» — это не просто современное общественное пространство, а живая история, в которой переплетаются инженерные подвиги, военные испытания и урбанистические трансформации. Расположенный на берегу Финского залива, он возник на месте первого в России кабельного завода, основанного в 1879 году немецкими инженерами Карлом Сименсом и Иоганном Гальске.

От телеграфных линий до «Кабеля жизни»

Завод «Сименс и Гальске» стал пионером в области электротехники в России. Компания проложила первую телеграфную линию между Петербургом и Ораниенбаумом, а позже соединила столицу с Москвой. Благодаря заводу электричество появилось в Зимнем дворце, на Невском проспекте, в театрах и торговых пассажах. В 1918 году предприятие национализировали и переименовали в «Северный кабельный завод» («Севкабель»).

В годы Великой Отечественной войны завод сыграл ключевую роль в обороне Ленинграда. Когда город оказался в блокаде, «Севкабель» произвёл «Кабель жизни» — 120 км подводного кабеля, проложенного по дну Ладожского озера. Он связал Ленинград с Волховской ГЭС, обеспечив город электроэнергией и прорвав энергетическую блокаду.

После войны завод возродился: в 1948 году производство достигло довоенного уровня. Среди достижений — первый в стране агрегат непрерывной вулканизации для судовых кабелей (Государственная премия 1951 года), кабели для Московского метро, Братской и Волжской ГЭС.

Редевелопмент: от промзоны к «городу у моря»

В 2017 году руководство завода решило модернизировать производство, сосредоточив его на одной площадке. Освободившиеся территории у Финского залива (Кожевенная линия, 40) превратили в культурно-деловое пространство. Инициатива исходила от самого предприятия, а не от сторонних девелоперов.

Концепция «Севкабель Порта» вдохновлена европейскими примерами преобразования промышленных зон (Хельсинки, Амстердам, Лондон). Архитектурное бюро «Хвоя» сохранило исторические здания — краснокирпичные корпуса XIX века и советские постройки 1970-х. В дизайне использованы промышленные элементы: гигантские катушки, ржавые ворота, «прислонялки» — вертикальные лежаки на набережной, отсылающие к традиции загорать у стен Петропавловской крепости.

Первая очередь открылась в 2018 году. Сегодня здесь — набережная с видом на залив, выставочные залы, коворкинги, магазины, рестораны, спортивные зоны. В 2020 году к проекту присоединилась соседняя фабрика имени Веры Слуцкой («Исткабель»).

Интересные факты