Петербург готовит дублёр Энгельса и новый путепровод: Смольный утвердил планы
По какому плану строился Санкт-Петербург - не ответят даже местные жители: полезная информация Вопросы о Петербурге
Маркетплейсы как налоговый двигатель: Корабельников о 375 млн в бюджет Петербурга Город
Идеальный набор еды для путешествия на поезде: вкусно, удобно и безопасно - запишите перед поездкой Полезное
С чем связана история создания «Севкабель Порта»? Вопросы о Петербурге
Город, в котором нельзя родиться и быть погребённым: где находится и почему в нём такие законы – объяснение удивит Полезное
Петербург готовит дублёр Энгельса и новый путепровод: Смольный утвердил планы

Опубликовано: 20 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новый путепровод пройдёт параллельно Парнасскому путепроводу.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект планировки дублёра проспекта Энгельса и второго путепровода, указано в постановлении Смольного.

Новый путепровод будет проложен параллельно Парнасскому путепроводу. Постановление подтверждает проект планировки и межевания для линейного объекта под названием "Путепровод в створе проспекта Энгельса с подходами от улицы Шостаковича до улицы Михаила Дудина".

По описанию, он появится рядом с уже существующим Парнасским путепроводом.

Дублёр проспекта

В другом постановлении правительства утверждён проект нового отрезка проспекта Энгельса — его дублёра от улицы Михаила Дудина до КАД.

На данный момент оба документа проходят проверку на предмет антикоррупционных рисков.

Автор:
Юлия Аликова
