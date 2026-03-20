Петербург готовит дублёр Энгельса и новый путепровод: Смольный утвердил планы

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект планировки дублёра проспекта Энгельса и второго путепровода, указано в постановлении Смольного.
Новый путепровод будет проложен параллельно Парнасскому путепроводу. Постановление подтверждает проект планировки и межевания для линейного объекта под названием "Путепровод в створе проспекта Энгельса с подходами от улицы Шостаковича до улицы Михаила Дудина".
По описанию, он появится рядом с уже существующим Парнасским путепроводом.
Дублёр проспекта
В другом постановлении правительства утверждён проект нового отрезка проспекта Энгельса — его дублёра от улицы Михаила Дудина до КАД.
На данный момент оба документа проходят проверку на предмет антикоррупционных рисков.