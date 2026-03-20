Плюс 4% к зарплате: Петербург готовит бонусы на 2026 год

Вице-губернатор Санкт-Петербурга поделился прогнозом по повышению зарплат в 2026 году. Валерий Москаленко, руководитель Администрации губернатора города, заявил, что реальная заработная плата вырастет на 3–4%. Он рассказал об этом в прямом эфире на телеканале "Санкт-Петербург".
Основные детали прогноза
Москаленко уточнил, что самый значительный прирост ожидается в военно-промышленном комплексе, IT-сфере и фармацевтике.
Сейчас средняя номинальная зарплата в городе достигает 121 тысячи рублей — за прошлый год она поднялась на 7%, а реальная — на 3%. В текущем году реальный рост тоже составит около 3%, но распределится по отраслям неравномерно.
В остальных секторах увеличение зарплат будет определяться балансом кадровых ресурсов, отметил вице-губернатор.