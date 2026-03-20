Новости по теме
По какому плану строился Санкт-Петербург - не ответят даже местные жители: полезная информация Вопросы о Петербурге
Маркетплейсы как налоговый двигатель: Корабельников о 375 млн в бюджет Петербурга Город
Идеальный набор еды для путешествия на поезде: вкусно, удобно и безопасно - запишите перед поездкой Полезное
С чем связана история создания «Севкабель Порта»? Вопросы о Петербурге
Город, в котором нельзя родиться и быть погребённым: где находится и почему в нём такие законы – объяснение удивит Полезное
Плюс 4% к зарплате: Петербург готовит бонусы на 2026 год

Опубликовано: 20 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Плюс 4% к зарплате: Петербург готовит бонусы на 2026 год
Плюс 4% к зарплате: Петербург готовит бонусы на 2026 год
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Реальная заработная плата по итогам прошлого года выросла на 3 процента.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга поделился прогнозом по повышению зарплат в 2026 году. Валерий Москаленко, руководитель Администрации губернатора города, заявил, что реальная заработная плата вырастет на 3–4%. Он рассказал об этом в прямом эфире на телеканале "Санкт-Петербург".

Основные детали прогноза

Москаленко уточнил, что самый значительный прирост ожидается в военно-промышленном комплексе, IT-сфере и фармацевтике.

Сейчас средняя номинальная зарплата в городе достигает 121 тысячи рублей — за прошлый год она поднялась на 7%, а реальная — на 3%. В текущем году реальный рост тоже составит около 3%, но распределится по отраслям неравномерно.

В остальных секторах увеличение зарплат будет определяться балансом кадровых ресурсов, отметил вице-губернатор.

Автор:
Юлия Аликова
