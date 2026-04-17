Какие дворцы можно посетить в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге несколько дворцов, которые стоит посетить, чтобы погрузиться в атмосферу императорской России и насладиться шедеврами искусства.

Санкт-Петербург славится своими дворцами, каждый из которых — уникальный памятник архитектуры и истории. Вот несколько дворцов, которые стоит посетить, чтобы погрузиться в атмосферу императорской России и насладиться шедеврами искусства.

Зимний дворец (Эрмитаж)

Адрес: Дворцовая площадь, 2.

Особенности:

Пятый по счёту Зимний дворец, построенный в стиле барокко по проекту Бартоломео Растрелли. С 1762 по 1917 год был главной императорской резиденцией.

Сегодня здесь находится Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира. В залах дворца хранится более 3 миллионов экспонатов, включая произведения Рембрандта, Леонардо да Винчи и Тициана.

В дворце более 1000 комнат, 1786 дверей, 1945 окон и 117 лестниц. Парапет украшают 176 скульптур, а общая протяжённость главного карниза составляет почти 2 км.

Юсуповский дворец на Мойке

Адрес: набережная реки Мойки, 94.

Особенности:

Бывшая городская усадьба богатейшего рода Юсуповых. Дворец интересен не только интерьерами, но и драматической историей: именно здесь в 1916 году был убит Григорий Распутин.

В отличие от государственных музеев, здесь сохраняется атмосфера частного дома. Можно пройти по анфиладам гостиных, увидеть домашний театр и личные покои.

Особое внимание стоит обратить на Мавританскую гостиную в восточном стиле, танцевальный зал и камерный домашний театр, где когда-то выступали Фёдор Шаляпин и Анна Павлова.

Строгановский дворец

Адрес: Невский проспект, 17.

Особенности:

Шедевр Франческо Растрелли, возведённый в 1753–1756 годах. Дворец принадлежал роду меценатов и коллекционеров Строгановых.

В конце XVIII века архитектор Андрей Воронихин перестроил ряд интерьеров в стиле классицизма.

Сегодня это филиал Русского музея. Здесь можно увидеть восстановленные исторические залы и посетить временные выставки.

Большой Петергофский дворец

Адрес: Петергоф, Разводная улица, 2.

Особенности:

Центр дворцово-паркового ансамбля Петергофа, часто называемого «русским Версалем». Заложен при Петре I, завершён при Елизавете Петровне.

Внутри сохранились парадные залы, коллекции живописи и предметов декоративно-прикладного искусства. Особого внимания заслуживает «Особая кладовая» с мемориальными реликвиями императорской семьи.

Дворец венчает каскад фонтанов, спускающийся к морю.

Шереметевский дворец (Фонтанный дом)

Адрес: набережная реки Фонтанки, 34.

Особенности:

Принадлежал графам Шереметевым. В советское время здесь располагались Музей дворянского быта, Дом занимательной науки, Институт Арктики и Антарктики.

С 1990 года в здании находится Музей музыки с обширной коллекцией музыкальных инструментов.

Среди интерьеров выделяется этрусская гостиная в стиле неогрек, аналогов которой в Санкт-Петербурге нет.

