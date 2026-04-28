Какие есть известные современные питерские художники?

Многие современные художники Санкт-Петербурга экспериментируют с новыми техниками и медиа, сочетая традиционные подходы с цифровыми технологиями, инсталляциями и перформансами.

В Санкт-Петербурге работает множество талантливых современных художников, чьи работы отражают разнообразие направлений и подходов в искусстве. Вот несколько известных имён, которые привлекают внимание арт-сообщества в 2026 году:

Саша Браулов

Художник из Санкт-Петербурга, известный своими работами в технике вышивки. В 2025 году он сотрудничал с брендами Ola Ola (новогодние аксессуары) и UrbanTiger (рубашки). Начал заниматься вышивкой ещё в детском саду, но всерьёз вернулся к этому увлечению только спустя 20 лет, во время обучения маркетингу в университете. Сначала совмещал работу аналитика с творчеством, но позже полностью посвятил себя искусству.

Егор Воскресенский

Резидент галереи A-s-t-r-a, выпускник Академии художеств. В своём творчестве он взаимодействует с художественным наследием прошлого — античными статуями, фресками и картинами эпохи Возрождения, при этом вдохновляясь идеями нейросетей. Каждая работа начинается с тональной подложки, созданной с использованием пигментов, растворителей и чернил, после чего добавляются традиционные материалы: акварель, пастель и другие. Это придаёт его произведениям узнаваемый стиль.

Яна Серобабина

Художница, которая работает в технике, передающей размытость и туманность. В своих произведениях она исследует нечёткие, переходные состояния, изменчивость природы и человеческие эмоции, где радость и боль существуют неразрывно. В 2025 году её графическая серия стала основой для лимитированной серии бутылок воды Edis — художница участвовала в ярмарке Catalog, где бренд выбирал авторов для коллаборации.

Мария Катьянова

Выпускница факультета живописи Академии художеств. Начав с фигуративных пейзажей с элементами сюрреализма, она перешла к микс-технике, сочетая живопись, фотографию и литьё из металла. В её работах, например, по портретам юных девушек из интернет-пабликов 2010-х годов стекают свинцовые капли. Такая работа — критика общества потребления. В 2025 году её работы были представлены в тотальной инсталляции «Наедине» на ярмарке Cosmoscow.

Филипп Борисенок

Младший член династии коллекционеров, искусствоведов и художников. В 2026 году дебютировал на выставке «Диалоги без слов» в галерее «Беляево», где его работы демонстрировались вместе с произведениями из собрания отца. Помимо изобразительного искусства, Филипп занимается профессиональными бальными танцами, что повлияло на его восприятие как художника: обострило чувство ритма, пространства и взаимодействия с окружающим. Его акриловые абстрактные работы он называет интерьерными, стремясь к тому, чтобы живопись не только несла идею, но и становилась частью среды, в которой существует.



